Investissements de Bell : pourquoi avoir attendu ?

Bien qu’il se réjouisse des annonces effectuées par Bell cette semaine, le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, évite d’accueillir avec triomphalisme les investissements de Bell dans les services Internet dans sa circonscription.

«Comprenez-moi bien: je suis très heureux pour certains secteurs, particulièrement Les Basques, où Bell s’installera pour la première fois ou encore qu’elle y étendra sa couverture. Cependant, je ne peux pas oublier qu’elle aurait dû concrétiser ces investissements beaucoup plus tôt», rappelle M. Blanchette-Joncas. «En effet, comme le rapportait la Presse canadienne le 19 aout dernier, en raison d’un litige avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), l’entreprise a réduit un programme d’expansion en milieu rural qui devait bénéficier à 200 000 foyers au Canada. En plus de supprimer la limite de consommation de données, Bell se devait de faire un effort, en pleine période de confinement en raison de la pandémie, alors qu’Internet haute vitesse devient plus que jamais un service essentiel.»

Autre raison de la tiédeur du député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, la grande entreprise de télécommunication n’a présenté aucune proposition pour améliorer la situation au Témiscouata. «Pas une semaine ne passe sans que mes commettants au Témiscouata ne me répètent que l’Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire, ce sont leurs priorités numéro un. Bell connait très bien cet état de fait, mais elle tarde à répondre aux besoins criants de cette MRC de mon territoire, pourtant si stratégique par sa proximité avec les frontières néo-brunswickoise et américaine. Cette attente indue constitue un frein important pour le développement du secteur et l’attraction des jeunes familles», déplore-t-il.

«Je réitère mon appui indéfectible à cette préoccupation primordiale des citoyens, des entreprises et des élus du Témiscouata. Je compte 11 des 19 municipalités de cette MRC qui souffrent toujours d’un accès déficient, sinon inexistant à Internet et 41 % des Témiscouatains attendent toujours d’y naviguer. Aujourd’hui, je dis donc à Bell : merci pour ce petit pas, mais la route est encore longue avant que vous puissiez dire que vous avez pleinement fait votre part pour desservir en toute équité et comme il se doit, au XXIe siècle, les collectivités de ma circonscription.»