Aide aux loyers pour les petites entreprises

Ottawa aidera les petites entreprises alors que le gouvernement fédéral a conclu des ententes avec toutes les provinces afin de baisser de 75% les loyers de petites entreprises pour les mois d'avril, mai et juin.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a expliqué que le fédéral et les provinces couvriront à parts égales le 50 % de la réduction annoncée et que ce sont les propriétaires qui absorberont l'autre 25 %.

Le programme d'Aide d'urgence au loyer commercial concerne les petites entreprises qui sont touchées par les mesures d'isolement liées à la COVID-19 et dont le loyer mensuel est inférieur à 50 000 $.

Ces entreprises débourseront seulement 25 % de leur loyer«C'est du soutien pour les petites entreprises qui sont durement touchées par la COVID-19. (...) Les organismes de bienfaisances et les organismes à but non lucratif seront également admissibles au programme», a souligné M. Trudeau.

OUVERTURE ÉCONOMIQUE

Lors de son point de presse, le premier ministre a aussi abordé la réouverture graduelle de l'économie. Il a rappelé qu'un travail de coordination important devrait se faire à l'échelle nationale, notamment dans la mise en place de principes et de recommandations qui assureront la sécurité de la population.

En lien avec cette ouverture, Justin Trudeau a envoyé un message clair : «ça n'arrivera pas du jour au lendemain, ça va se faire une étape à la fois. Si vous ne voulez pas qu'on recommence à zéro, tout le monde doit continuer à être vigilant et de suivre les recommandations des experts.»

Plus de détails suivront.