Un désinfectant pour les mains signé Total Fabrication

La production d’un désinfectant pour les mains était déjà dans les plans de Total Fabrication de Saint-Alexandre-de-Kamouraska lorsque la pandémie de la COVID-19 a frappé de plein fouet le Québec. La crise n’a fait qu’accélérer le processus déjà mis en place. En douze mois, l’entreprise a constaté une augmentation de 80 % tant du côté des ventes que de la production.

«La pandémie a fait en sorte qu’on a dû gérer une plus grande demande de savon. Dès le début de la crise, nous avons élaboré un plan d’action afin de garder nos employés en santé à l’usine, instauré un plan de désinfection et des mesures de distanciation sociale. Tout le monde est encore à l’emploi», explique la directrice des communications pour Total Fabrication, Jenyfer Hodgson. L’entreprise Total Fabrication, qui compte 32 employés, est dirigée par son directeur général Anthony Poitras et par le président Denis Beaulieu.

Le désinfectant pour les mains de la marque de commerce Pure par Total Fabrication a obtenu l’aval de Santé Canada, est désormais homologué et les équipements de l’usine ont été changés afin d’en faire la production. Elle a pu officiellement débuter vendredi dernier. Une vingtaine de services essentiels se sont procuré des contenants de 10 litres auprès de l’entreprise de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Des plus petits formats de 240 ml seront disponibles au cours des prochains jours. Mme Hodgson s’attend qu’à la fin du mois, le désinfectant pour mains sera rendu disponible pour le grand public.

«Il fallait trouver une solution pour produire du désinfectant pour les mains afin de s’impliquer en tant que citoyens et en tant qu’entreprise, de faire notre part dans la lutte. Ce désir était déjà dans notre liste puisqu’il y avait une demande. C’était important pour nous de continuer d’en faire après la crise de la COVID-19. Ce produit va rester sur le marché», ajoute Jenyfer Hodgson.

En mars seulement, le chiffre d’affaires en ligne de Total Fabrication a quadruplé. Les clients se procurent des grands formats de 1, 4 ou 10 litres pour faire du remplissage à la maison et ensuite se rendre à leur point de vente local pour se réapprovisionner en vrac.

Par l’entremise de la marque de commerce Pure, en 2019, la consommation de 39 704 kilogrammes de plastique a été évitée grâce à la réutilisation. Les contenants de 20 litres distribués dans les différents commerces locaux pour le remplissage retournent à Saint-Alexandre-de-Kamouraska pour être assainis et remis en circulation. Cette démarche favorise à la fois l’achat local, réduit le transport et évite la production de déchets.

Le 22 avril marque aussi le Jour de la Terre, mais pour Total Fabrication, l’enjeu écoresponsable est un engagement à l’année. Les produits sont biologiques, non testés sur les animaux et sans danger pour les fosses septiques. La marque Pure offre ses produits ménagers en bouteille et en vrac dans plus de 1 000 points de vente spécialisés dans l’est du Canada.