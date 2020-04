La Fromagerie des Basques fait un don de 1 000 kg de fromage pour les familles démunies

Pendant cette période de crise, la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles a décidé, avec l’appui de la Fédération des producteurs de lait du Québec, de remettre 1000 kg de son fromage aux familles démunies des MRC des Basques, de Rivière-du-Loup et de Rimouski-Neigette.

«La clientèle d’ici nous est fidèle et fait honneur à notre produit depuis que nous existons. Nous avons toujours cru qu’il était important de retourner à la communauté une part de notre succès et nous n’hésitons pas à nous engager socialement. Dans cette période de crise, nous voulons démontrer que l’entraide fait partie de nos valeurs et qu’elle peut se manifester sous la forme d’un geste gratuit à l’intention des familles qui en ont le plus besoin. Nous espérons qu’ainsi, plus de familles pourront passer au travers de cette crise», a commenté le directeur général de l’entreprise, Yves Pettigrew.

Pour son projet, la Fromagerie des Basques a négocié un don de 9 000 litres de lait auprès de la Fédération. L’entreprise a ensuite bénévolement fabriqué et emballé le fromage, qui sera livré vers la fin du mois d’avril.