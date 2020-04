COVID-19 : plus de 1 000 décès au Québec

Le cap des 1 000 décès liés à la COVID-19 a été franchi ce 21 avril, a annoncé le gouvernement du Québec lors de son point de presse quotidien. On compte 102 nouveaux décès, pour un bilan de 1 041. Le nombre de cas confirmés se chiffre maintenant à 20 126, une augmentation de 807 par rapport à la veille.

On dénombre aussi 1 124 hospitalisations, une hausse de 55, dont 201 personnes se trouvant aux soins intensifs, une augmentation de seulement 3. Pour le premier ministre du Québec, François Legault, le grand défi se trouve toujours dans les résidences et les milieux de vie pour ainés. Sur le total des décès, 850 sont liés à des victimes qui se trouvaient dans des résidences pour personnes âgées.

Environ 2 300 des 2 600 résidences et milieux de vie pour ainés au Québec ne comptent aucun cas de COVID-19. Concernant ceux où au moins un cas est observé, la situation est plus difficile et fait l’objet d’une surveillance dans 80 résidences.

Le gouvernement du Québec a aussi confirmé qu’il a réussi à combler 1 000 des 2 000 postes manquants, grâce à la réponse de médecins, d’infirmières, de préposées aux bénéficiaires et d’étudiants. M. Legault s’est dit confiant de trouver les employés manquants et d’avoir la situation sous contrôle d’ici demain soir.

REPRISE DES ACTIVITÉS

Le premier ministre François Legault a rappelé qu’il faudra continuer d’observer une stabilité pendant encore un certain nombre de jours et de semaines avant d’envisager une réouverture graduelle des entreprises, des écoles et des services de garde. Les experts de la santé publique de même que les différents députés seront consultés avant d’aller de l’avant.

«Ça ne serait pas une bonne idée d'attendre le 1er septembre pour retourner 1 million d'enfants dans les écoles en même temps, avec les risques qu'il y ait une contagion chez les parents puis qu’il y ait beaucoup de gens en même temps qui créent une deuxième vague de COVID-19», a complété M. Legault.

Au Bas-Saint-Laurent, le bilan se chiffre toujours à 34 cas, et il est inchangé pour la 11e journée consécutive. Pour le moment, aucun cas de COVID-19 n’a été répertorié dans les résidences ou milieux de vie pour les personnes âgées du Bas-Saint-Laurent. Le bilan rapporte un seul décès lié au coronavirus dans la région. Sur les 34 cas, le CISSS du Bas-Saint-Laurent précise que 29 personnes sont considérées comme guéries. Quotidiennement, entre 50 à 100 tests de dépistage sont réalisés au Bas-Saint-Laurent.