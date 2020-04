COVID-19 : un bilan inchangé au Bas-Saint-Laurent

Le Québec a maintenant franchi le cap des 18 000 personnes atteintes de la COVID-19. Selon les dernières données compilées par l’Institut national de la santé publique, on compte maintenant 18 357 personnes atteintes de la COVID-19 au Québec, soit 836 nouveaux cas depuis la veille. On recense aussi 72 nouveaux décès liés à ce virus, pour un total de 877. Au Bas-Saint-Laurent, le bilan se chiffre toujours à 34 cas, et il est inchangé pour la 9e journée consécutive.

Pour le moment, aucun cas de COVID-19 n’a été répertorié dans les résidences ou milieux de vie pour les personnes âgées du Bas-Saint-Laurent. Le bilan fait toujours état d’un seul décès lié au coronavirus dans la région. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent précise que plus de 50% des personnes atteintes sont maintenant guéries. Quotidiennement, entre 50 à 100 tests de dépistage sont réalisés au Bas-Saint-Laurent.

Toujours d’après le bilan dressé par les directions de santé publique de la province, 1 102 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 183 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de 10 par rapport à la veille. Les données ont été transmises par les différentes directions de santé publique du Québec et compilées par l’Institut national de santé publique à 18 h le 18 avril.

Le gouvernement du Québec a pris une pause de points de presse cette fin de semaine, alors qu’il s’agissait d’un rendez-vous quotidien depuis le début de la crise en mars.