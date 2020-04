La Fondation St-Hubert fait un don de 3 000 $ au Carrefour d’initiatives populaires

Le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup sa reçu le 17 avril un don de 3 000 $ de la Fondation St-Hubert et de son franchisé local, Charles Pomerleau. Ce don permettra à l’organisme de faire l’achat de denrées alimentaires supplémentaires et d’aider plus que jamais les gens de la MRC de Rivière-du-Loup dans cette situation particulière liée à la COVID-19.

«Puisque la demande a plus que doublé dans les dernières semaines, l’aide de nos partenaires solidaires et engagés est grandement appréciée», explique la directrice générale du Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup, Karine Jean.

La Fondation St-Hubert a pour mission de contribuer au mieux-être des communautés, principalement aux familles, enfants et ainés qui y vivent. La collaboration d’organisations du milieu permet au Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup d'être plus présent et plus efficace dans sa mission de «nourrir l’espoir collectivement».