Emplois d’été Canada : appel aux services essentiels

Le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, invite les organismes et entreprises de la circonscription qui fournissent des services essentiels à le joindre d’ici au 20 avril, afin que le plus de gens possible profitent de la bonification du programme Emplois d’été Canada.

En raison de la pandémie de la COVID-19, les employeurs financés par le programme Emplois d’été Canada seront exceptionnellement admissibles à un remboursement de subvention salariale pouvant atteindre 100 % du salaire horaire minimum, même s’il s’agit d’emplois à temps partiel. De plus, la période pour faire l’embauche des jeunes sera prolongée du 11 mai 2020 au 28 février 2021.

Cela constitue une bonification généreuse, selon M. Blanchette-Joncas, mais l’échéancier pour présenter une candidature arrive à grands pas. D’ici au 20 avril, le député compte identifier des organismes communautaires et des entreprises qui fournissent des services essentiels et qui n’ont pas demandé de financement à Emplois d’été Canada cette année.

«J’incite les banques alimentaires, les maraichers et les autres organisations qui offrent des services essentiels à me joindre afin qu’ils puissent créer des emplois en ce temps de crise. L’occasion est parfaite pour eux d’assurer les tâches que des bénévoles ou employés plus âgés ne peuvent plus accomplir en raison du confinement», a expliqué le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques.

Maxime Blanchette-Joncas souligne également que de nombreux jeunes se retrouveront sans revenus cet été en raison des répercussions de la pandémie. «Alors qu’ils n’avaient même pas terminé leurs examens, beaucoup de nos jeunes ont vu disparaitre, impuissants, leurs occasions d’emploi. Il faut qu’on agisse maintenant pour en créer de nouvelles. On compte aider les employeurs à faire partie de la solution», a-t-il ajouté.

M. Blanchette-Joncas a bon espoir que ces nouvelles mesures contribueront à réduire les impacts économiques et sociaux de la COVID-19. Le programme Emplois d’été Canada offre des contributions salariales pour inciter les employeurs à créer de l’emploi pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans. Les organismes à but non lucratif et les employeurs des secteurs public et privé de 50 employés ou moins y sont admissibles.