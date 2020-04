COVID-19: toujours 34 cas au Bas-Saint-Laurent

Il y a maintenant une semaine que le dernier cas positif à la COVID-19 a été recensé au Bas-Saint-Laurent. Pour une 7e journée consécutive, le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne compte aucun cas supplémentaire sur son territoire, le bilan se chiffrant toujours à 34 ce vendredi 17 avril.

Les Basques comptent moins de cinq cas. À Rivière-du-Loup, on en dénombre 21, cinq cas sont répertoriés au Témiscouata et au Kamouraska, le bilan se chiffre à moins de cinq également. Par ailleurs, toutes les personnes qui ont été en contact avec les cas confirmés ont été informées de la marche à suivre par la direction de la santé publique et mises en isolement.

Rappelons qu'entre 50 et 100 tests de dépistage de la COVID-19 sont effectués chaque jour sur le territoire du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Pour le moment, aucun cas du coronavirus n'a été répertorié dans les résidences ou milieux de vie pour personnes âgées de la région. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne dévoile plus le nombre d’hospitalisations ni de personnes «guéries». On explique que ces données sont difficiles à suivre en temps réel.

BILAN PROVINCIAL

Pour l'ensemble de la province, le nombre de cas a fait un bond de 941. C'est donc dire qu'au Québec, 16 798 personnes ont maintenant reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Au total, 688 personnes sont maintenant décédées du coronavirus. Il s'agit d'une augmentation considérable de 58 par rapport à jeudi. Au Bas-Saint-Laurent, on ne compte toujours qu'un seul décès.

Le nombre de personnes hospitalisées a franchi la cap du millier au Québec. Au total, 1076 personnes se retrouvent dans les hôpitaux de la province. De ce nombre, 207 personnes sont actuellement aux soins intensifs. Il s'agit d'une diminution de 2 comparativement au bilan de la veille.