Ottawa élargit la PCU et augmente le salaire des travailleurs essentiels

Lors de son point de presse quotidien le mercredi 15 avril, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a annoncé l'élargissement des critères à la Prestation canadienne d'urgence (PCU). Du même souffle, il a confirmé qu'Ottawa accepte d'envoyer les Rangers canadiens sur la Basse-Côte-Nord, une demande de Québec.

Ottawa assouplira plusieurs critères d'admissibilité. Notamment, les travailleurs qui gagnent moins de 1 000 $ par mois pourront recevoir la PCU. Les travailleurs qui ont épuisé les prestations de l'assurance-emploi auront désormais accès à la nouvelle Prestation, de même que les travailleurs saisonniers.

Justin Trudeau a aussi annoncé que les artistes et créateurs n'ont pas été oubliés. Ainsi la perception des droits d'auteurs ne sera plus prise en compte dans l'analyse d'admissibilité de la PCU.

Le premier ministre a mentionné qu'Ottawa allait discuter avec les premiers ministres provinciaux afin d'améliorer l'aide aux travailleurs essentiels. Ces mesures s'adresseront aux travailleurs essentiels gagnant moins de 2 500$ par mois.

«Notre gouvernement va travailler avec les provinces et les territoires pour augmenter les salaires de nos travailleurs essentiels qui gagnent moins de 2 500 $ par mois, comme ceux de nos établissements de soins de longue durée.»

FORCES ARMÉES

Toujours lors de son point de presse, Justin Trudeau a confirmé que le gouvernement Legault a fait parvenir une demande à Ottawa afin que l'armée intervienne en Basse-Côte-Nord.

Territoire reculé, la Basse-Côte-Nord se déploie sur près de 375 km de littoral, de Kegaska (à l'est de Natashquan) à Blanc-Sablon en passant par Harrington Harbour. Le territoire compte une dizaine de villages. On y accède principalement par la mer, avec le NM Bella Desgagnés, par avion ou par traversier à partir de Terre-Neuve. Ce sont les Rangers canadiens qui y seront déployés.

Questionné à savoir si le personnel des Forces armées pourrait prêter mainforte au personnel débordé et sous-payé, notamment dans le réseau des CHSLD, le premier ministre a répondu que toutes les demandes seraient considérées. «Nous allons voir avec Québec et les autres provinces comment on peut envoyer plus de ressources», a répondu M. Trudeau.

Ce dernier a rappelé qu'Ottawa n'a eu à ce moment-ci que deux demandes spécifiques, toutes deux du Québec, et que la réponse a été positive. «On est là pour aider et pour travailler avec les provinces comme elles le voient nécessaire.»

Lors d'un point de presse suivant, le président du Trésor, Jean-Yves Duclos, a rappelé que les Forces armées détiennent des capacités importantes à leur disposition. Il a souligné qu'il s'agissait d'une «capacité d'appui» qui serait déployé pour faire suite à une demande.

Il a précisé qu'il y avait bien des discussions, mais qu'à l'heure actuelle, Québec n'avait pas effectué de demande en ce sens. Il a ajouté que 1 000 personnes seraient disponibles pour prêter mainforte au Québec.

CONFINEMENT

Par ailleurs, Justin Trudeau a souligné qu'il faudra attendre «des semaines» avant de relâcher les règles de contraintes (distanciation sociale) et d'hygiène. «Il va falloir que l’on continue à la faire encore pendant bien des semaines (...) avant une sortie graduelle.»

Le premier ministre a mis en garde contre une réouverture rapide qui pourrait entrainer une deuxième vague, pire encore, que celle que le pays traverse actuellement. «On est pas rendu là, on loin encore. Si on rouvre rapidement on pourrait se retrouver dans une situation pire que celle-là», a-t-il rappelé.

POUR VISIONNER LE POINT DE PRESSE :

Rendez-vous directement à la 30e minutes pour le début du point de presse.