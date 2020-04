COVID-19: toujours 34 cas au Bas-Saint-Laurent

Pour une quatrième journée consécutive, le nombre de cas confirmés de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent est demeuré inchangé avec 34 cas, mardi.

C'est donc dire que seulement quatre nouveau cas ont été décelés depuis le 8 avril. «C’est encourageant et je pense qu’il faut reconnaître les efforts de la population, puisque les gens appliquent les mesures d’isolement», souligne Ariane Doucet-Michaud, conseillère-cadre aux communications stratégiques au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

«Concernant les plus récents cas positifs, la recherche de contacts a été beaucoup plus facile, parce qu’ils étaient moins nombreux. Par exemple, le tout premier cas à Rivière-du-Loup avait eu une trentaine de contacts, alors que les derniers en ont eu que quelques-uns, très limités. C’est certain que cela a une influence positive pour freiner la propagation du virus», a-t-elle ajouté.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent assure également que les tests de dépistage se poursuivent de façon soutenue sur l'ensemble du territoire bas-laurentien, selon la nouvelle priorisation des tests annoncée par le gouvernement le 2 avril dernier. Entre 50 et 100 dépistages seraient effectués quotidiennement. «Ce n’est donc pas parce qu’on a pas de cas positifs qu’on ne dépiste plus», précise-t-on.

GARDER LE CAP

Cependant, toutes ces bonnes nouvelles ne doivent pas inciter les résidents du Bas-Saint-Laurent à baisser la garde, rappellent les autorités. Tout le monde doit demeurer vigilant et doit continuer d’appliquer les mesures. C’est primordial.

«Il ne faut pas être tenté de relâcher. Même si la région est fermée, nous avons encore des travailleurs essentiels qui font des allers-retours avec l’extérieur. Il ne faut pas baisser la garde, puisque nous ne sommes à l’abri d’une éclosion dans un milieu ou d’une hausse de cas», note Mme Doucet-Michaud.

Notons que le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne dévoile plus le nombre d’hospitalisations ni de personnes «guéries». On explique que ces données sont difficiles à suivre en temps réel.

BILAN NATIONAL

Pour l'ensemble de la province, le nombre de cas a fait un bond de 691. C'est donc dire qu'au Québec, 14 248 personnes ont maintenant reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Au total, 435 personnes sont maintenant décédées du coronavirus. Il s'agit d'une augmentation importante de 75 par rapport à lundi. Au Bas-Saint-Laurent, on ne compte toujours qu'un seul décès.

Le nombre de personnes hospitalisées a légèrement augmenté au Québec. Au total, 936 personnes se retrouvent dans les hôpitaux de la province. De ce nombre, 230 personnes sont actuellement aux soins intensifs. Il s'agit d'une maigre augmentation de 4 comparativement au bilan de dimanche.