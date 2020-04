Tous les milieux de vie pour aînés seront inspectés 

La situation des soins dans tous les milieux de vie pour aînés de la province, qu'ils soient publiques ou privés, conventionnés ou non, inquiète grandement le gouvernement du Québec. À un point tel que le premier ministre François Legault a affirmé, lundi, qu'ils allaient tous être inspectés au cours des prochains jours.

Déjà, à la suite de l'histoire d'horreur survenue au CHSLD Herron de Dorval, les 40 CHSLD privés non-conventionnés de la province ont reçu des visites de représentants du gouvernement. À la suite de celles-ci, cinq sont aujourd'hui sous une surveillance accrue.

«On s'est rendu compte que la grande majorité sont très bien gérés, que le personnel soigne bien les patients, a indiqué François Legault. Il y en quelques-unes, quatre ou cinq, qu'on garde sous surveillance.»

«On ne va pas s'arrêter là. On a commencé déjà depuis [dimanche], puis ça va se poursuivre [lundi] et au cours des prochains jours, à inspecter toutes les résidences publiques et privées, CHSLD, RPA et RI, pour aller voir exactement si la situation est sous contrôle», a-t-il ajouté.

Des inspections seront donc réalisées dans les quelque 2600 milieux de vie pour aînés de la province. De ce nombre, une trentaine comptent plus de 15 % de résidents ayant contracté la COVID-19, a précisé François Legault.

«L’urgence pour nous en ce moment, c’est de prendre soin des plus vulnérables. C’est notre mission prioritaire. C’est là-dessus qu’on se concentre», a lancé le premier ministre, ajoutant que davantage de ressources ont été déployés en renfort au personnel sur place.

DES PROBLÈMES DEPUIS LONGTEMPS

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre a rappelé que la pénurie de main-d'oeuvre est connue depuis longtemps dans les milieux de vie pour aînés. Une situation reliée directement à un autre problème important : les salaires.

«On n'arrive pas, même si on a affiché beaucoup de postes, à les combler. C'est encore plus difficile dans certaines résidences au privé qui paient moins cher, mais même dans le secteur public, c'est très difficile d'aller attirer tout le personnel qu'on a besoin», a noté M. Legault

«On a, en plus, une espèce d'effet domino. Parce qu'on a une pénurie de personnel, bien, les personnes qui travaillent là on comme une surcharge de travail, donc c'est encore moins attrayant, parce que les personnes qui acceptent de venir travailler, travaillent dans un contexte où il manque de personnel, donc dans lequel ils ont beaucoup de choses, plus que normalement, à faire.»

François Legault a répété que la CAQ souhaitait «augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires d'un pourcentage plus grand que les autres travailleurs qui travaillent pour le gouvernement du Québec, que ça soit dans la fonction publique ou dans les différents réseaux.» Il aussi déclaré que les négociations avec certains syndicats n'étaient pas simples.

«Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un boni temporaire, donc une bonification de la rémunération, 8 % pour les personnes qui sont directement avec les patients, puis, dans le secteur privé, une augmentation de 4 $ de l'heure. Il y a des gens qui gagnaient seulement 13 $ de l'heure, mais même à 17 $ de l'heure, ce n'est pas suffisamment attirant. Puis en plus, ce sont des primes qui sont temporaires. Tant qu'on ne s'est pas entendus avec les syndicats, ça reste des primes qui sont temporaires.»