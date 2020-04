Écoles: François Legault n'exclut pas un retour avant le 4 mai

Le premier ministre du Québec François Legault s’est fait rassurant lors du point de presse quotidien du 10 avril et il a une fois de plus fait appel à la solidarité des Québécois pour gagner la bataille contre la COVID-19. Les autorités gouvernementales n’ont par ailleurs pas fermé la porte à une possible réouverture des écoles et des garderies avant le 4 mai.

On compte aujourd’hui 25 nouveaux décès, pour un total de 241 selon le bilan provincial. Le total de cas confirmés s’élève maintenant à 11 677, une augmentation de 765 par rapport à la veille. On dénombre aussi 733 hospitalisations, une augmentation de 54 dont 186 personnes aux soins intensifs, une diminution de 10 cas.

«Le nombre de personnes hospitalisées et aux soins intensifs se stabilisent encore. On continue d’avoir des décès et va continuer d’en avoir en particulier dans les CHSLD. Dans les CHSLD, on a des personnes déjà malades et plus vulnérables lorsqu’elles sont atteintes de COVID-19. On va tout faire pour y sauver le maximum de personnes», a commenté le premier ministre François Legault. Ce dernier croit que la province atteint présentement le haut de la vague et il espère que les données continuent d’être bonnes au cours des prochains jours afin de passer à une nouvelle étape.

«Nos anges gardiens ont sauvé des centaines de vies de Québécois et Québécoises, autant de personnes riches et pauvres. C’est la beauté de notre système public. C’est un avantage par rapport à ce qu’on voit à certains endroits dans le monde. Je pense aussi à nous autres comme peuple, tout ce qu’on a fait depuis quelques semaines, notre vie et nos habitudes ont changé. Nous avons dû faire des sacrifices économiques importants pour les plus vulnérables et ça nous honore comme peuple, on peut être fier de cette décision qui a été supportée par toute la population».

ÉCOLES ET SERVICES DE GARDE

Le premier ministre François Legault n'exclut pas la possibilité de rouvrir les écoles avant le 4 mai, précisant qu'il s'agit d'un des scénarios envisageables. On devra cependant s'assurer de ne pas perdre des acquis contre la COVID-19. Le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda ne s’est pas opposé non plus à cette idée puisque les enfants qui l'attrapent n’en subissent pas de complications de santé.

«Il n'y a rien de décidé encore. On va suivre les résultats jour par jour. Mais comme on l'a souvent dit, les enfants sont beaucoup moins à risque. Ce qu'il va falloir s'assurer, quand on va rouvrir les écoles puis les garderies, c'est que les enfants ne passent pas du temps proche de leurs grands-parents. C'est malheureux puis je sais que les grands-parents, ils aiment ça voir leurs petits-enfants, mais pendant un certain temps, il va falloir absolument éviter ça», a ajouté M. Legault.

Les bons résultats des quatre ou cinq derniers jours permettent de planifier la relance de l’économie graduellement après avoir atteint le haut de la vague des cas de la COVID-19 au Québec. La réouverture des écoles et des services de garde fait aussi partie de cette démarche, permettant aux parents d'éventuellement retourner au travail.

«Je demeure convaincu qu'on va la gagner, cette bataille-là, ensemble. Les 8,5 millions de Québécois, quand on se met ensemble, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Quand il fait moins 30 au mois de janvier ou quand il y a de la neige au mois d'avril, comme on l'a vu hier, on le sait que le beau temps va arriver. On le sait que le printemps va éventuellement arriver. Et c'est ça que je veux dire aux Québécois. Les beaux jours s'en viennent», a ajouté le premier ministre François Legault. Il est par ailleurs convaincu que le Québec sortira changé et plus fort de cette crise.