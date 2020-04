COVID-19: Aucun nouveau cas au Bas-Saint-Laurent

À l’approche de la période pascale, le CISSS tient à rappeler l’importance de respecter les mesures en place afin de poursuivre les efforts considérables déployés pour limiter la propagation de la COVID-19.

Bien que cette occasion soit traditionnellement propice aux célébrations en famille et entre amis, la population doit s’assurer de suivre les directives de santé publique. Durant cette période exceptionnelle, la manière la plus sécuritaire pour rester en contact avec ses proches demeure le téléphone ou les appels vidéo en utilisant les outils technologiques à sa portée.

Il est particulièrement important d’éviter

• tout rassemblement réunissant des personnes qui ne sont pas les occupants d’une même résidence;

• de se déplacer d’une région à l’autre ou d’une ville à l’autre, sauf en cas de nécessité.