Tests systématiques de la COVID-19 dans les CHSLD

Tant les ainés que le personnel soignant dans les CHSLD et les milieux de vie pour ainés seront testés systématiquement pour savoir s'ils sont atteints de la COVID-19, a confirmé le gouvernement du Québec lors du point de presse quotidien du 8 avril.

«Les personnes âgées sont plus à risque que les autres d'avoir des graves conséquences si elles ont le virus. À ce jour, 89 % des décès au Québec sont des personnes de 70 ans et plus. Donc, on le voit, et on le dit depuis le début, il faut apporter une attention particulière, autant aux personnes âgées qui sont dans des résidences de personnes âgées, que les personnes âgées qui sont seules à la maison», a commenté le premier ministre du Québec, François Legault.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, s’est d’ailleurs dite préoccupée par la situation dans plusieurs CHSLD et résidences pour personnes âgées.

Des tests systématiques de la COVID-19 seront effectués dans les CHSLD et différents milieux de vie pour les ainés, que ce soit du côté du personnel que des résidents. Un redéploiement massif de personnel soignant est d’ailleurs prévu au cours des prochains jours dans les différentes résidences de personnes âgées de la province.

Environ 450 médecins seront mis à contribution dès maintenant, auxquels s’ajouteront aussi des infirmières, des préposées aux bénéficiaires et des gestionnaires. Des équipes dédiées par unité et par établissement seront formées, pour éviter que les employés se promènent dans le réseau. Du personnel sera ajouté dans tous les CHSLD pour faire de la prévention. Les secteurs où des éclosions ont lieu seront traités en priorité.