Un service de jumelage pour soutenir les citoyens confinés à la maison

La Ville de Rivière-du-Loup et la MRC de Rivière-du-Loup lancent un service de jumelage, pour mettre en contact les citoyens qui ont besoin d’aide pour leurs commissions essentielles avec ceux qui souhaitent faire du bénévolat et soutenir leur communauté.

Avec les diverses mesures en place, certains citoyens se retrouvent présentement dans une situation de confinement qui les empêche d’effectuer toute commission essentielle. Pensons notamment aux personnes âgées de 70 ans ou plus, aux parents monoparentaux qui ne peuvent amener de jeunes enfants à l’épicerie, aux citoyens de retour de voyage ou présentant quelque symptôme que ce soit ou encore à ceux qui n’ont pas de voiture et demeurent loin d’une épicerie. Si heureusement plusieurs d’entre eux peuvent compter sur un réseau pour les soutenir, ce n’est pas le cas de tous.

Le service entend donc jumeler les gens qui ont besoin d’aide, pour l’épicerie ou autres besoins essentiels, avec des bénévoles. Les citoyens qui veulent en bénéficier sont conviés à contacter le centre d’appels de la Ville s’ils demeurent à Rivière-du-Loup ou celui de la MRC pour les 12 municipalités rurales. Les centres d’appels sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30, mais il est possible de laisser un message en tout temps. On y recueillera l’information nécessaire pour bien comprendre les besoins et ainsi s’assurer d’un jumelage efficace.



Ville de Rivière-du-Loup MRC de Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup 12 municipalités rurales

418 867-6670 418 551-8105

[email protected] [email protected]

JE VEUX AIDER !

Un appel aux bénévoles est aussi lancé. Les citoyens ont rendez-vous sur la plateforme publicisée par le premier ministre, jebenevole.ca, pour remplir leur profil puis sélectionner «Ville» ou «MRC» comme organisme à soutenir. Ils peuvent également contacter le centre d’appels approprié. Dans un cas comme l’autre, le service de jumelage les orientera selon les intérêts et disponibilités exprimés.

Les échanges devront naturellement intervenir en respectant en tout temps les consignes de distanciation sociale. Leur fréquence sera à définir directement entre les personnes concernées une fois le jumelage établi. Le jumelage entend finalement agir en complément des activités déjà disponible sur le terrain, pour éviter une saturation des services de livraison, notamment.