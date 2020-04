Du renfort pour les CHSLD et les résidences de personnes âgées

Étant donné que le réseau de la santé est moins engorgé que prévu par les cas de COVID-19 au Québec, le gouvernement du Québec a confirmé le 7 avril que du personnel hospitalier sera transféré dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées pour prêter mainforte et contenir la propagation du virus.

«Je n'ai pas l'impression qu'on a sous-estimé la situation dans les résidences de personnes âgées et dans les CHSLD. Dès les premières rencontres, on s'est tout de suite dit que c'était la priorité. On a été parmi les premiers à interdire les visites, à ajouter des ressources», a commenté le premier ministre du Québec, François Legault.

Afin de protéger les personnes les plus vulnérables à la COVID-19, soit les personnes âgées de 70 ans et plus, des infirmières et des médecins, seront envoyés en soutien dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées.

«C’est une grande priorité d’envoyer du renfort. On veut aussi qu’il y ait des infirmières en prévention et contrôle des infections sur place parce qu’il faut organiser ces milieux de façon sécuritaire. Tout le monde est à pied d’œuvre à partir de maintenant pour renforcer nos interventions», a ajoute la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. Elle a aussi lancé un appel aux infirmières en prévention des infections à la retraite qui voudraient a retourner dans le réseau de la santé et les a encouragées à se manifester. Elle s’est aussi engagée à aider les résidences privées pour ainés et les ressources intermédiaires à trouver du personnel.

Les autorités s’assureront ainsi qu’il y ait moins de rotation de personnel, que les normes soient respectées et que les entrées et sorties des CHSLD et des résidences de personnes âgées soient plus que jamais contrôlées.

Des 150 décès répertoriés dans la province de Québec liés à la COVID-19, 26,7 % des victimes se trouvaient à domicile, 44,7 % étaient en CHSLD, 20 % habitaient dans des résidences de personnes âgées et pour le 13 % restant, des enquêtes de la santé publique sont toujours en cours. Environ 98 % des victimes étaient âgées de plus de 70 ans.

RAPPELS

Le premier ministre du Québec a rappelé l’importance de respecter les différentes mesures mises en place afin de freiner la propagation de la COVID-19, soit de ne pas faire de rassemblements, même pour Pâques, de garder deux mètres des distances avec les autres, d’éviter les sorties sauf pour les services essentiels et de se laver les mains fréquemment avec du savon pendant 20 secondes.

UN NOUVEAU SERVICE ESSENTIEL

À la suite d’une question d’une jeune fille de sa circonscription l’Assomption, le premier ministre François Legault a assuré sur un ton plus léger que la fée des dents serait ajoutée sur la liste des services essentiels du gouvernement du Québec, et qu’elle est immunisée contre la COVID-19.