7 944 cas de COVID-19 au Québec

Le dernier bilan du gouvernement du Québec concernant la COVID-19 dénombre maintenant 7 944 personnes atteintes du virus, une augmentation de 947 cas par rapport à la veille. On compte aussi 524 hospitalisations, dont 154 personnes qui se trouvent présentement aux soins intensifs.

Le Bas-Saint-Laurent s’est stabilisé avec le même nombre de cas qu’hier, pour un total de 27. Le premier ministre du Québec François Legault a déploré 19 nouveaux décès, portant le total dans la province à 94. «Nous sommes toujours dans une pente ascendante. On s’attend à atteindre un sommet dans les prochaines semaines. Les scénarios seront présentés mardi. On en a encore pour quelques semaines et il faudra s’assurer de se trouver dans une pente descendante avant de reprendre les activités normales», a précisé M. Legault.

Il a aussi lancé un appel aux Québécois afin de poursuivre les efforts puisqu’on entre présentement dans une phase encore plus critique et décisive dans la bataille contre la COVID-19. «La courbe monte et l’objectif est de passer le cap puis d’aplatir cette fameuse courbe. C'est pour ça qu'on élargit au 4 mai la fermeture des commerces, des entreprises, pour se donner le plus de chances possible qu'il y ait le moins de contacts physiques, le moins de transmission, de propagation», complète le premier ministre du Québec.

ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

Le gouvernement du Québec a reçu des commandes de masques N95 et de gants, et les réserves se trouvent présentement à 13 jours pour ces deux items. Concernant les masques de procédure et les blouses, la province est toujours en attente de livraisons, et on se trouve toujours à 7 jours de stockage. Le premier ministre François Legault s’attend à ce que ce soit de plus en plus difficile de commander ces équipements au cours des prochaines semaines et des mois à venir. Des alternatives sont envisagées, dont des blouses lavables, afin de se préparer si certains items viendraient à manquer.

ÉCONOMIE

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a confirmé la mise sur pied d’un projet collectif appelé le Panier bleu, qui agit comme un point de chute des entreprises québécoises afin de stimuler l’achat local.

L’organisme à but non lucratif Le Panier Bleu s'occupera de la création de LePanierBleu.ca, une plateforme numérique non transactionnelle visant à répertorier sous la même bannière tous les détaillants québécois et leurs produits.

MESURES

Le premier ministre du Québec François Legault rappelle les priorités que les citoyens doivent respecter pendant cette pandémie de COVID-19, soit d'éviter les sorties non essentielles en restant à la maison, de rester à deux mètres des autres personnes à l'extérieur de sa résidence et de se laver les mains régulièrement avec du savon pendant 20 secondes.