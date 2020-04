Hausse de 896 cas de COVID-19 et transmission communautaire au Québec

Le bilan des cas de COVID-19 dans la province a bondi de 896 en ce 4 avril, a annoncé la vice-première ministre, Geneviève Guilbault lors du point de presse quotidien du gouvernement du Québec. Le total de personnes atteintes se chiffre maintenant à 6 997 au Québec. Le nombre de cas au Bas-Saint-Laurent est maintenant de 27, une hausse de 3 par rapport à la veille.

On déplore également 14 nouveaux décès liés à la COVID-19, pour un total de 75. Le nombre de personnes hospitalisées atteint 478, en hausse de 49, dont 103 se trouvent présentement aux soins intensifs.

TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE

Les autorités de la santé publique considèrent que la transmission communautaire du coronavirus s’applique à l’ensemble du Québec, a confirmé le directeur national de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda. «Actuellement, il y a encore des gens qui pourraient introduire le virus par le voyage, mais le facteur principal d'acquisition de la maladie est au Québec», a précisé Dr Arruda. Toutes les personnes qui présentent des symptômes s’apparentant à la COVID-19 doivent ainsi considérer qu’elles en sont probablement porteuses.

Lorsque ces patients seront vus à l’hôpital, même s’ils n’ont pas voyagé, ne proviennent pas d’une zone plus infectée ou ne présentent pas de syndrome respiratoire, ils devront porter un masque, tout comme les intervenants de la santé.

RESPECT DES CONSIGNES

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a lancé un appel aux Québécois afin que tout le monde respecte les consignes de la santé publique. «Elles ont force de loi. Ce n’est pas le temps d’être égoïste, ce n’est pas le temps de penser à sa petite personne, ce n’est pas le temps de vouloir défier les lois, les directives de santé publique, c'est le temps de les respecter. (…) On ne peut plus accepter à ce stade-ci que des groupes de personnes continuent de miner les efforts collectifs», a-t-elle commenté. Mme Guilbault a demandé aux citoyens de faciliter la tâche des policiers en ne faisant plus de rassemblements, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, et en étant honnête concernant leur état de santé.

«Il n'y a aucune honte à avoir des symptômes du COVID-19, bien au contraire. Ce qui serait honteux, c'est de vouloir le cacher, de le dissimuler sciemment et d'ainsi mettre en péril la santé et la sécurité, notamment des gens du réseau de la santé, et de nos forces policières, et de tout le monde, d’ailleurs», complète la vice-première ministre. Elle en a appelé du sens des responsabilités et au civisme des Québécois.

Deux nouveaux territoires font maintenant l’objet de contrôles routiers, soit Charlevoix et Rouyn-Noranda. Mme Guilbault a réitéré l’interdiction des déplacements non essentiels entre les régions et entre les villes afin d’éviter la propagation du virus pour protéger les communautés plus vulnérables.