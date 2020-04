Annulation du Super party de crabe et lancement d’une campagne en ligne

Le conseil d’administration de la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent a pris la décision difficile d’annuler l’activité du Super party de crabe 2020, qui était prévue le 2 mai au Colisée Financière Sun Life de Rimouski en raison des mesures préventives liées à la COVID-19 et pour la sécurité de tous.

L’organisation communiquera avec toutes les personnes qui ont acheté des billets afin de procéder à leur remboursement. Cette annulation représente un impact financier majeur de 35 000$ pour la Fondation, mentionne le président Vincent Morissette. Pour pallier à cette activité, la Fondation lance une campagne spéciale de dons en ligne intitulée «Un crabe qui donne des ailes» du 31 mars au 30 juin.

À défaut de propager le virus et dans le but de continuer sa mission, le nouveau site Web de la Fondation Centre Jeunesse du Bas-Saint-Laurent offre la possibilité aux internautes de faire des dons pour l’achat d’une patte de crabe au cout de 25 $ ou un crabe au cout de 200 $. Pour chaque patte de crabe vendue, la contribution sera intégrée au décor lors de notre prochaine édition en mai 2021.

Une activité de reconnaissance spéciale sera organisée pour les donateurs qui auront contribué à l’achat d’un crabe de 200 $ et plus lorsque le contexte sera plus approprié et surtout sécuritaire pour tous.