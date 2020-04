Ouverture des cliniques d’évaluation de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Les six premières cliniques d’évaluation (CDE) COVID-19 ouvrent leurs portes aujourd’hui au Bas-Saint-Laurent, dont trois dans la région du KRTB, soit Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac et La Pocatière. Ces cliniques offriront des soins de santé pour les personnes qui présentent des symptômes d’allure grippale ou de gastroentérite.

Cette ouverture fait suite à l’annonce de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, le 9 mars dernier et reconfirmée officiellement le 2 avril, de procéder à la mise sur pied de cliniques dans le but de mieux protéger la population, en limitant les risques de propagation entre personnes symptomatiques et non symptomatiques.

Les cliniques seront accessibles 7 jours/7, de 8 h à 16 h pour débuter, uniquement sur rendez-vous, à l’exception de la clinique de Rimouski, dont les heures d’ouverture serontde8hà20h.

Coordonnées des cliniques d’évaluation

- Clinique désignée d’évaluation de Rivière-du-Loup - Centre culturel Berger, 85 rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup

- Clinique désignée d’évaluation (Beaulieu culturel) du Témiscouata - 2448, rue Commerciale sud, Témiscouata-sur-le-Lac

- Clinique désignée d’évaluation de La Pocatière - 600, 9e rue boulevard Desrochers, La Pocatière

- Clinique désignée d’évaluation du Colisée de Rimouski - 2e rue Ouest, Rimouski

- Clinique désignée d’évaluation de Matane (Colisée Béton-Provincial) - 321 rue du Bon-Pasteur,

Matane, G4W 2E4 • via la rue Bon-Pasteur • Entrée côté rue de la Gare Module 2

- Clinique désignée d’évaluation d’Amqui - 135 avenue Gaétan Archambault, Amqui

Par ailleurs, des cliniques d’évaluation intramuros avec corridors de circulation spécifiques seront déployées sous peu aux Basques et dans La Mitis.

Il est important de noter que toute personne qui développe des symptômes d’allure grippale et de

gastroentérite ainsi que des symptômes compatibles avec le COVID-19, soit de la fièvre, de la toux et des difficultés à respirer, est d’abord invitée à communiquer avec la ligne Info-coronavirus

au 1 877 644-4545 (en remplacement de l’Info-Santé 811). Une infirmière évaluera la situation, émettra des recommandations appropriées et au besoin, octroiera un rendez-vous à la clinique d’évaluation (CDE).

Pour plus d’informations sur la COVID-19 : Québec.ca/coronavirus