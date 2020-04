Augmentation de 907 cas de COVID-19 au Québec

Le premier ministre du Québec François Legault a annoncé, lors de son point de presse quotidien du 2 avril, qu’on dénombre maintenant 5 518 personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 907 cas par rapport à la veille, la plus importante hausse jusqu’à maintenant. Au Bas-Saint-Laurent, on observe un cas de plus qu’hier, pour un total de 19.

Le nombre d’hospitalisations se chiffre maintenant à 365, soit 58 de plus en une journée, dont 96 se trouvent aux soins intensifs. Malheureusement, on déplore trois décès de plus, pour un bilan de 36 morts liées à la COVID-19.

«Le nombre de cas augmente, mais si on se compare et on regarde les décès, en pourcentage de la population, nous en avons moins qu’aux États-Unis ou que tous les autres pays en Europe. Pour que ça reste comme ça, il faut que tout le monde suive les consignes», explique le premier ministre François Legault. Ce dernier a affirmé que le réseau de la santé est prêt, et que le nombre de respirateurs disponibles est suffisant pour affronter le plus fort de la crise. «Pour ce qui est des masques, des gants et des blouses, on a reçu quelques commandes, ça arrive un peu à la miette, mais on se trouve toujours à sept jours d’inventaire », a-t-il précisé.

AU BAS-SAINT-LAURENT

Le bilan de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent compte 17 personnes qui se trouvent présentement en isolation à la maison, une personne hospitalisée dans un centre désigné et un décès. Toutes les personnes ayant été en contact avec ces cas ont été averties par la Direction de la santé publique et informées de la marche à suivre pour se mettre en isolement.

BONIFICATION SALARIALE EN SANTÉ

Plus tard cet après-midi, le président du Conseil du Trésor Christian Dubé et la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann annonceront une bonification salariale de 287 M$ destinée au personnel qui est directement en contact avec les malades. M. Legault a aussi annoncé une augmentation de 4$ de l’heure pour les préposées qui travaillent dans les résidences privées. «Je n’ai jamais vu un groupe qui mérite autant une bonification de salaire que ce monde-là», a-t-il complété.

Les consignes d’usage ont d’ailleurs été rappelées par les autorités, soit de limiter ses sorties à moins qu’elles ne soient absolument nécessaires, respecter le deux mètres de distance entre les personnes, éviter les regroupements et se laver les mains avec du savon pendant 20 secondes.