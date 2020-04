25 000 masques seront produits à Rivière-du-Loup

Services Industriel RC, une division de Broderie Signature de Rivière-du-Loup produira pas moins de 25 000 masques de protection pour les différents centres hospitaliers de la province. C’est ce qu’a indiqué Michelle Rioux directrice générale de l’entreprise.

Les opérations sont donc maintenues à l’usine de couture. Sur une base volontaire, les employés sollicités ont majoritairement accepté de poursuivre leurs activités afin de sécuriser leur emploi tout en contribuant à faire la différence pour la lutte contre la COVID-19. La direction souligne que les contrats en cours ont été suspendus temporairement afin de consacrer toutes les ressources disponibles à ce projet.

«Toutes les mesures de sécurité établies par la Direction de la santé publique reliées à la COVID-19 ont été minutieusement mises en place afin de protéger les travailleurs» confirme, Mme Rioux.

En plus d’appliquer les règles de base telles que le lavage régulier des mains par des mesures actives et des rappels, l’entreprise a mis à la disposition des travailleurs des désinfectants à base d’alcool et assure une distanciation de deux mètres entre les travailleurs et a établi une rotation de ses heures de pause et de repas afin de limiter le nombre de personnes dans les endroits communs.

«De plus, une ressource à temps plein s’occupe uniquement de la désinfection complète des équipements, salles de bain, lieux communs, poignées, rampes, etc.», poursuit la dirigeante.

Services industriels RC inc., qui est membre du Conseil québécois des entreprises adaptées, embauche une cinquantaine d’employés dont 80% présentent des limitations physiques ou mentales.