Cinq nouveaux cas positifs à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent 

En date du mardi 1er avril, 18 personnes ont été testées positivement au coronavirus (COVID-19) au Bas-Saint-Laurent. Cinq nouveaux cas ont donc été recensés au cours des 24 dernières heures.

Le Bas-Saint-Laurent reste encore la région où on retrouve le moins de cas au Québec, si on exclut le Nord-du-Québec (1), le Nunavik (1) et les Terres-Cries-de-la-Baie-James (3).

La situation régionale actuelle est la suivante : 18 cas positifs, dont un décès. Il y aurait aussi eu au moins une guérison, mais il faut que mentionner que celles-ci ne sont pas comptabilisées comme c’était le cas au début de la crise.

Plus de 980 tests de dépistage ont été effectués à ce jour. Plus de 600 d’entre eux ont été négatifs, alors que les autres, soit 365, sont toujours en attente d’un résultat.

Plus de détails à venir...