«Je compte sur vous» - François Legault

François Legault a une fois de plus demandé la collaboration des Québécois dans la lutte contre la propagation de la COVID-19, lors de sa mise à jour quotidienne du lundi 31 mars. Alors que le nombre de cas positifs au virus s'élève maintenant à 4162, soit une augmentation importante de 732 en 24 h, le premier ministre a rappelé que le respect «du plan» allait sauver des centaines de vie.

Toujours calme, M. Legault a ajouté qu'on déplorait six nouveaux décès pour un total de 31 en province. Il a précisé que 286 personnes sont maintenant hospitalisées (augmentation de 51) et que 82 d'entre elles sont aux soins intensifs (augmentation de 4).

La région du Bas-Saint-Laurent compte désormais 2 nouveaux cas pour un total de 13.

«Si tout le monde respecte notre plan, on va sauver la vie de centaines de Québécois. On compte sur vous», a lancé le premier ministre.

PÉNURIE D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX ?

Par ailleurs, François Legault n’a pas caché que «la grande priorité du gouvernement», c’était l’équipement médical de protection. Il a mentionné qu’il pourrait y avoir un manque de ce côté d’ici 3 à 7 jours, mais que des commandes devaient arriver.

«Je parle des masques, en particulier des masques de procédures, je parle des gants, je parle des blouses. Chaque jour, on fait le point de façon très détaillée avec le ministère de la Santé, avec le secrétaire général du gouvernement qui est aussi impliqué, et je veux aujourd'hui être clair, je veux vous dire la vérité, pour certains équipements, on en a pour trois à sept jours. Donc, c'est quand même serré. Par contre, on a des commandes qui devraient arriver dans les prochains jours et on a bon espoir d'être capables de passer à travers. Donc, je ne veux pas inquiéter personne», a-t-il mentionné.

Dans ce dossier, M. Legault a aussi tenu à souligner la collaboration des entreprises. Le Groupe Jean Coutu, entre autres, a accepté de transférer 1,3 million de masques. Reste que le personnel de la santé doit les utiliser avec parcimonie.

«C'est très important. Si on veut être capables d'avoir des masques pendant toute la durée de la crise, [c’est] très important qu'on utilise les masques seulement quand c'est essentiel, quand c'est nécessaire d'être utilisé. Danielle [McCann] est en train de renvoyer avec son équipe des procédures à suivre.»

«On n'est pas différents des autres. Si vous écoutez les chaînes de nouvelles, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Europe, partout, il y a un peu comme une course aux équipements de protection, donc on n'est pas différents des autres. Puis évidemment, bon, il faut être capable d'en avoir dans ce qu'on appelle le pic, là, le sommet de la courbe, donc on est tous dans la même situation», a-t-il ajouté.