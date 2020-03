COVID-19 : 2840 cas au Québec, 8 au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de Québécois maintenant infectés par la COVID-19 est de 2840 en province, soit 342 de plus que le précédent bilan de samedi. Au Bas-Saint-Laurent, on compte toujours 8 cas. Le nombre de décès est aussi resté stable à 22.

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a ajouté que 192 personnes sont hospitalisées (augmentation de 28) et que 72 d'entre elles sont aux soins intensifs (augmentation de 15).

«Ce qui est bon aussi, bonne nouvelle, le nombre d'hospitalisations reste limité, a déclaré M. Legault. Quand on vous dit qu'il y a 192 personnes hospitalisées puis qu'il y a 6 000 lits qui sont prêts à en accueillir, vous voyez qu'on a une marge et on est prêts au pire. Et ce que ça veut dire, en tout cas, selon le Dr Arruda, c'est que nos mesures fonctionnent. Donc, ça, c'est encourageant.»

Plus de 58 000 tests ont été réalisés jusqu'ici au Québec. Sur ce nombre, la Direction nationale de la Santé publique compte 49 364 analyses négatives. Plus de 6300 personnes sont toujours sous investigation.

BAS-SAINT-LAURENT

Au Bas-Saint-Laurent, la situation est toujours la suivante : un total de huit cas, dont six actifs, une guérison et un décès. Il ne dénombre aucune hospitalisation.

Par ailleurs, 764 tests ont jusqu'à présent été effectués dans la région. Outre les résultats positifs comptabilisés, 389 tests se sont avérés négatifs. Actuellement, 367 personnes sont toujours en attente d'un résultat.