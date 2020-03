Déplacements non-essentiels contrôlés entre les régions, dont au Bas-Saint-Laurent

Le gouvernement du Québec a annoncé, vendredi midi, que les déplacements seront contrôlés dans plusieurs régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent, dès 16 h. aujourd'hui. Les citoyens effectuant des déplacements considérés non-essentiels ne seront pas autorisés à quitter ou entrer dans la région, a-t-on expliqué.

«Aujourd'hui, on annonce une directive de la santé publique qui va nous permettre de contrôler les déplacements dans certaines régions éloignées du Québec, l'objectif étant de mieux protéger les gens qui demeurent dans ces régions considérées plus vulnérables», a déclaré la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault.

Les territoires touchés par cette ordonnance sont le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

«L'objectif, je le rappelle, de cette nouvelle ordonnance, c'est de contrôler les déplacements et donc de mieux protéger les populations de ces endroits, qui sont considérées plus vulnérables parce qu'entre autres elles sont souvent plus isolées. On a entre autres des communautés autochtones, des gens âgés qui demeurent dans ces régions-là. Et donc les autorités de la santé publique sont d'avis qu'en contrôlant les déplacements, à la fois les gens qui sortent de ces régions-là et les gens qui veulent y entrer, ça nous permet de mieux protéger les gens qui y résident», a-t-elle ajouté.

À partir de 16 h aujourd'hui, il y aura des points de contrôle policier qui vont être installés sur les grands axes routiers et qui vont effectivement permettre le contrôle des allées et venues dans ces secteurs.

«C'est vraiment préventif. On met un filtre pour retarder la propagation vers ces régions-là», a de son côté précisé le Dr Horacio Arruda.

Plus de détails suivront sous peu...