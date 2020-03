Les élus du Kamouraska mettent en place une cellule d’intervention

Réunis en séance téléphonique le 23 mars dernier, les élu(e)s municipaux de la MRC de Kamouraska ont convenu de tenir une rencontre par vidéoconférence tous les lundis en fin d’après-midi pour discuter des enjeux et des défis communs liés à la pandémie actuelle et des actions à mettre en place.

Dirigée par le préfet Yvon Soucy, cette cellule d’intervention regroupe l’ensemble des maires du Kamouraska, le directeur général de la MRC, Jean Lachance, le directeur du poste de la Sûreté du Québec de la MRC, le Sergent Carl Lebel, le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC, Christian Guay-Chénard, ainsi que la directrice générale de Promotion Kamouraska, Pascale Dumont-Bédard.

Face à la pandémie, ce rendez-vous hebdomadaire permettra de dresser un état de situation de l’ensemble des enjeux et des défis de la MRC de Kamouraska, et ce tant au niveau des services essentiels que de la sécurité publique ou encore des enjeux économiques, sociaux et communautaires. Cette plateforme d’échange permettra d’aligner et d’orienter les efforts et les stratégies des différents intervenants terrain. À titre d’exemple, le coordonnateur en sécurité de la MRC assurera la transmission d’informations entre la cellule d’intervention et les quatre directeurs incendie du Kamouraska.

Lors de la première rencontre, il a été convenu que les bureaux municipaux assureront, sur leurs heures d’ouverture, un service de première ligne pour les citoyens qui auraient des questionnements ou des besoins urgents et qui ne savent pas où s’adresser. Une liste des ressources disponibles sera constituée et distribuée dans chaque bureau municipal.

De plus, il sera possible de composer le numéro de téléphone de la MRC pour les citoyens qui ne réussiraient pas à entrer en contact avec leur municipalité.