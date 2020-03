Dix décès de plus liés à la COVID-19 au Québec

Le premier ministre du Québec François Legault a confirmé le 27 mars que le nombre de décès liés à la COVID-19 est passé à 18, une augmentation de 10 par rapport à la veille. Au Bas-Saint-Laurent, on dénombre un cas de plus.

On compte maintenant 2021 cas de COVID-19 au Québec, une augmentation de 392 en une journée. Un total de 141 personnes sont présentement hospitalisées, dont 50 se trouvent aux soins intensifs. Le ministère de la Santé et des Services sociaux signale aussi 29 personnes guéries. Le premier ministre François Legault a offert ses sympathies aux familles éprouvées par ces décès. «C’est dur et on avait beau m’avoir averti qu’on en viendrait là. Il faut continuer d’avancer et de limiter le nombre de décès», a-t-il commencé lors du point de presse quotidien.

Plus de détails suivront.