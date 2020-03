Yvon Deschamps et Véronique Cloutier appellent aussi les ainés

Toujours dans le but de rassurer les personnes ainées et de leur rappeler l'importance de respecter les consignes en matière de santé publique, des appels automatisés, enregistrés par Yvon Deschamps et Véronique Cloutier, sont effectués depuis le jeudi 26 mars, auprès de la population de 60 ans et plus.

À noter que, du 20 au 23 mars, les ainés ont reçu des appels automatisés de Bernard Derome et Dominique Michel.

Le gouvernement du Québec tient à remercier ces personnalités publiques d'avoir accepté de joindre leurs voix aux efforts en cours, partout au Québec, pour ralentir la progression du virus et assurer la sécurité et le bienêtre de la population.