COVID-19 : 1629 cas et 8 décès au Québec

Le nombre de Québécois maintenant infectés par la COVID-19 au Québec est de 1629, soit 290 de plus que le précédent bilan de mercredi. Au Bas-Saint-Laurent, on compte toujours 6 cas. Le premier ministre François Legault a encouragé les citoyens de la province à faire preuve de discipline.

Lors de son point de presse quotidien, M. Legault a ajouté que 106 personnes sont hospitalisées (augmentation de 28) et que 43 d'entre elles sont aux soins intensifs (augmentation de 8). Malheureusement, on déplore dorénavant 8 décès. Une personne a été guérie.

Quant aux tests, plus de 36 000 d'entre eux ont été réalisés dans la province jusqu'à présent. Selon la Direction nationale de la Santé publique, 31 800 personnes ont reçu un diagnostic négatif, alors qu'environ 2600 citoyens attendent toujours un résultat.

«Avec la discipline dont les Québécois font preuve, on est en train de faire une vraie différence. La partie est loin d'être gagnée, mais si on continue comme ça, ça va bien aller», a lancé le premier ministre.

PROTECTION DU PERSONNEL DE LA SANTÉ

Au sujet de la protection du personnel de la santé, sujet actuellement qui fait couler beaucoup d'encre dans les médias, François Legault a déclaré qu'il n'est pas question «de faire quelque compromis que ce soit sur les précautions à prendre pour [les] protéger».

Bien que le réseau dispose d’assez de matériel de protection pour les prochaines semaines, le Québec a un défi d’approvisionnement. M. Legault a rappelé l’importance d’utiliser les masques de façon judicieuse, en les réservant au personnel qui en a véritablement besoin. Le ministère de la Santé travaille fort avec le gouvernement fédéral pour augmenter inventaires.

«Tous les pays dans le monde, actuellement, surveillent l'utilisation des fameux masques parce qu'il y a des inquiétudes partout que si la montée se poursuit au cours des prochaines semaines, bien, on va être serrés dans les masques. Donc, c'est très important, on travaille très fort avec le gouvernement fédéral, avec des fournisseurs un peu de partout dans le monde, mais il faut une utilisation judicieuse des masques. Donc, d'un côté, on veut protéger, mais utiliser des masques quand ce n'est pas nécessaire, bien, ça n'aide pas personne,, parce que oui, tous les pays — pas juste nous autres — tous les pays essaient de faire attention sur la consommation des masques», a-t-il dit.

DEVENIR BÉNÉVOLE

Au côté du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, M. Legault a également demandé aux Québécois qui veulent faire du bénévolat d'offrir de leur temps aux organismes communautaires. Évidemment, il a invité les citoyens en bonne santé qui ont moins de 70 ans.

Toutes les informations sont disponibles ici.