2000 $ par mois pendant quatre mois pour les travailleurs touchés par la pandémie

Le gouvernement du Canada a mis en place le 25 mars la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour les travailleurs touchés par la crise de la COVID-19. Elle représente une prestation imposable de 2 000$ par mois pour les quatre prochains mois, destinée aux travailleurs qui perdent leurs revenus en raison de la pandémie. Une bonne nouvelle, selon le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, puisque le PCU clarifie l’aide financière pour les citoyens canadiens et simplifie aussi le processus pour y avoir accès.

Le portail d’accès Web sera mis en service dès le 6 avril et les sommes seront versées au plus tard 10 jours après la demande. «De notre côté, on souhaite que les ressources soient au rendez-vous pour répondre aux demandes. Le but visé par le Bloc québécois était que les gens puissent avoir accès à de l’argent vite, et pour tout le monde», explique Maxime Blanchette-Joncas. Selon lui, une bonne partie des travailleurs saisonniers de la circonscription avaient accès aux prestations de l’assurance-emploi. Les citoyens touchés par la fermeture de tous les services non essentiels au Québec pourront avoir accès à de l’aide gouvernementale.

«Nous allons assurer un suivi individuel à toutes les demandes qui nous sont formulées par les citoyens. Pour nous l’important, c’est d’aider notre monde. Nous sommes satisfaits des mesures annoncées par le gouvernement et nous allons suivre l’évolution des choses. Après ces quatre mois, si on voit que la situation ne s’améliore pas, nous allons demander de retourner à la Chambre des communes pour élaborer d’autres mesures ou d’autres programmes», ajoute M. Blanchette-Joncas. Le Bloc québécois a appuyé le gouvernement pour aider à protéger le pouvoir d’achat des citoyens nouvellement chômeurs malgré la crise actuelle.

Les personnes admissibles à la PCU sont :

Les travailleurs qui doivent cesser de travailler en raison de la COVID-19 et qui n’ont pas accès à un congé payé ou à une autre forme de soutien du revenu;

Les travailleurs qui sont mis en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne malade atteinte de la COVID-19;

Les parents qui doivent rester à la maison sans salaire pour s’occuper d’enfants malades ou qui ont besoin de soins supplémentaires en raison des fermetures d’écoles et de garderies;

Les travailleurs qui ont encore leur emploi, mais qui ne sont pas payés parce qu’il n’y a pas suffisamment de travail en ce moment et que leur employeur leur a demandé de ne pas venir travailler;

Les salariés et travailleurs autonomes, y compris les travailleurs à forfait, qui ne seraient pas admissibles par ailleurs à l’assurance-emploi.

Le projet de loi C-13 a été adopté le 25 mars en matinée à la Chambre des communes, dans le cadre du plan d'intervention économique fédéral de 82 G$. La Prestation canadienne d’urgence combine les deux mesures d’aide déjà annoncées par le gouvernement fédéral, soit l’Allocation de soins d’urgence et l’Allocation de soutien d’urgence.

Le Bloc a aussi négocié afin d’obtenir que le pouvoir du fédéral de dépenser pour soutenir les industries d’intérêt national et les provinces soit limité au 30 septembre 2020 et que les pouvoirs d’exception à la ministre de la Santé soient limités au 30 septembre 2020. Il est possible de contacter le député Maxime Blanchette-Joncas par courriel, à maxime.bla[email protected], par téléphone au (418) 725-2562 et sans frais au 1-866-720-2562.