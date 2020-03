Le nombre de cas de la COVID-19 s'élève à 1339 cas au Québec

Le nombre de personnes infectées par la COVID-19 se chiffre maintenant à 1339 au Québec, une augmentation de 326 cas en une seule journée. Six cas sont maintenant répertoriés dans la région du Bas-Saint-Laurent. En point de presse, le premier ministre François Legault a parlé «de la plus grande bataille de notre vie».

Dans le bilan quotidien de la Direction de la Santé publique, M. Legault a ajouté que 78 personnes sont hospitalisées (augmentation de 11) et que 35 personnes sont aux soins intensifs (augmentation de 4). Malheureusement, on déplore dorénavant 6 décès. Il y a toujours une personne guérie.

Par ailleurs, environ 3000 citoyens québécois attendent présentement un résultat de test. En date d'aujourd'hui, plus de 26 600 personnes ont reçu un résultat négatif. «Quand vous analysez les chiffres, quand vous tenez compte de la grande augmentation du nombre de tests, ce sont quand même, aujourd'hui, je dois le dire, là, des résultats qui sont encourageants, mais la partie n'est pas gagnée et il faut garder nos bonnes habitudes», a déclaré François Legault.

«On a actuellement une espèce d’armée de 8 millions et demi de personnes pour combattre le virus, a ajouté plus tard le premier ministre. Ça risque d’être la plus grande bataille de notre vie. On va en parler longtemps. Nos petits enfants dans 20 ans, dans 50 ans vont se rappeler comment le peuple québécois a réussi à gagner la bataille.»

SNOWBIRDS

En point de presse, François Legault a aussi envoyé un message aux «snowbirds» qui reviennent de la Floride ou de différentes destinations soleil. Toute personne qui revient d'un séjour à l'extérieur à l'obligation, dit-il, de s'isoler pour une période de 14 jours.

«C'est très, très important. Vous êtes à risque, donc vous restez à la maison pour deux semaines, tous ceux qui reviennent de la Floride ou d'autres endroits comme ça», a-t-il lancé, soulignant que l'isolement vise autant les voyageurs malades ou qui ressentent des symptômes que ceux qui n'en ont pas et qui sont en parfaite santé.

Il s'est aussi adressé aux personnes âgées et à leurs visiteurs. Même si ceux et celles qui aimeraient rendre visite à leurs proches actuellement sont très nombreux, il est primordial de respecter les consignes. «Je sais que c'est dur, mais pas de visites dans les résidences. Les sorties des résidents doivent aussi être faites sous supervision», a-t-il dit.

M. Legault a poursuivi en s'adressant aux propriétaires des résidences de personnes âgées, publiques, privées. Actuellement, au Québec, trois résidences de personnes âgées sont infectées par la COVID-19.

«C'est important, d'abord, de bien s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour que le personnel soit en sécurité puis qu'il garde les résidents en sécurité. Puis que toutes les mesures, quand on reçoit la nourriture aussi, doivent être prises, au cas où la nourriture serait infectée. Donc, très, très important de bien, bien s'occuper des résidences de personnes âgées», a rappelé M. Legault.

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

Le premier ministre a aussi demandé la compréhension des propriétaires d'immeubles avec l'arrivée du 1er avril.

«Je veux faire un appel aujourd'hui à tous les propriétaires, d'être compréhensifs, d'être capables d'attendre quelques jours avant de recevoir le loyer du 1er avril, a-t-il évoqué. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont capables de le payer ne doivent pas le payer, parce qu'il y a des propriétaires qui comptent là-dessus aussi pour avoir des revenus. Mais soyons compréhensifs. Les premiers chèques du gouvernement fédéral vont arriver à partir du 6 avril.»

PROTECTION DU PERSONNEL DE LA SANTÉ

Quant à la protection du personnel de la santé, François Legault a tenu à être rassurant. «On a tout l'équipement de protection nécessaire. J'avoue qu'on a eu des petites difficultés dans la distribution du matériel aux différents établissements puis on est en train de corriger ça, là, donc il n'y a rien qui va être négligé pour protéger notre personnel de la santé, puis il n'y a pas de raison, parce qu'on a tout l'équipement pour les protéger.

BANQUES ALIMENTAIRES

Le premier ministre du Québec n'a pas non plus manqué de rappeler l'importance de soutenir les banques alimentaires. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé une bonification de leur financement.

«Tout en faisant attention de se protéger, les bénévoles qui vont travailler dans les banques alimentaires, suivez les consignes, mais je veux vous dire un immense merci. On va avoir besoin de vous autres au cours des prochains jours parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui n'auront pas les sous pour être capables d'acheter la nourriture. Puis ça, on a tous une responsabilité d'aider. Donc, merci à ceux qui aident dans les banques alimentaires un peu partout au Québec.»