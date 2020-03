Le nombre de cas de la COVID-19 grimpe à 628 au Québec

Le premier ministre du Québec François Legault l’avait annoncé la veille, on observe maintenant une hausse importante du nombre de cas de la COVID-19 au Québec. Il se chiffre à 628, soit une importante augmentation de 409 cas, dont trois sont répertoriés au Bas-Saint-Laurent.

«On entre aujourd’hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus. On a toutes les raisons de croire qu’il y a de la transmission communautaire. Le nombre de cas s’accélère. Pour mieux suivre la situation en temps réel, on a décidé d’ajouter les cas probables dans le total du nombre de personnes infectées», a expliqué François Legault. On compte aussi 45 personnes hospitalisées, une augmentation de 21, dont 20 se trouvent présentement aux soins intensifs. On ne déplore aucun autre décès, alors que ce bilan est de quatre dans la province.

«Notre semaine de relâche est arrivée à un mauvais moment. Beaucoup de gens sont allés dans le Sud et à l’étranger, dont le risque d’attraper le virus était plus grand», explique le premier ministre François Legault. Le directeur de la santé publique, Dr Horacio Arruda, confirme le début de la transmission communautaire, mais environ 40 à 60 % des cas de la COVID-19 sont encore associés une histoire de voyage. «Ce n’est plus le temps de mentir, c’est une question de vie ou de mort», a ajouté Dr Arruda. Le premier ministre François Legault a aussi lancé un appel à la communauté et aux jeunes afin qu'ils offrent leurs services par l'entremise d'organismes communautaires aux personnes âgées et aux gens plus vulnérables de la société.

FERMETURE DES COMMERCES

François Legault ajoute qu'on entre maintenant dans une étape critique de la lutte contre la propagation du virus dans la province. «C'est le temps d'ajouter des mesures pour limiter la contagion, c'est pourquoi j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et commerces, sauf pour les services essentiels jusqu'au 13 avril. Le Québec sera mis sur pause pendant trois semaines pour se donner toutes les chances de réduire la propagation du virus», explique M. Legault. Tous ces commerces et entreprises devront fermer leurs portes au plus tard demain soir à minuit, et ce pendant trois semaines.

Le gouvernement du Québec a mis à la disposition des citoyens une liste des emplois et services essentiels mise à jour. Les épiceries, pharmacies, entreprises de la chaine alimentaire, dont le transport de nourriture, les services d’urgence et de santé vont continuer leurs opérations. Les fermetures touchent le secteur de la construction, les alumineries et tous les produits fabriqués qui ne sont pas essentiels. Les entreprises qui fabriquent des équipements médicaux resteront ouvertes.

» Pour consulter la liste des emplois et services essentiels : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-essentiels/