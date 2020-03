L’équipe de Maxime Blanchette-Joncas soutient le rapatriement des Bas-Laurentiens

Au cours de la dernière semaine, avec son équipe et en usant de son réseau de contacts, le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a agi et il a soutenu le rapatriement de 25 concitoyens du Bas-Saint-Laurent pris à l’étranger en raison de la pandémie de COVID-19.

À ce jour, six sont rentrés sains et saufs et neuf sont en route vers le pays. «Mon équipe et moi, nous avons multiplié les contacts avec tous ces Bas-Laurentiens répartis un peu partout à travers le monde. Pérou, France, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Sénégal, Maroc… il a fallu nous ajuster à différents fuseaux horaires, mais nous avons établi le contact personnellement avec chacun d’entre eux, par téléphone ou par écrit, pour les informer chaque jour de l’évolution de leur situation, révèle M. Blanchette-Joncas. Dans certains cas, le gouvernement fédéral a compris qu’il fallait absolument organiser des ponts aériens. Nous avons alors aidé nos compatriotes à remplir les formalités pour s’assurer qu’ils puissent monter à bord des avions de rapatriement. Dans les autres cas, nous poursuivons nos démarches pour que nos concitoyens obtiennent le soutien attendu d’Ottawa», ajoute le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques.

Par ailleurs, l’équipe de M. Blanchette-Joncas répond aussi à de nombreuses demandes concernant les mesures de soutien économiques proposées par le gouvernement fédéral. «Mardi, la Chambre des communes se prononcera sur les propositions du gouvernement Trudeau afin de pallier les impacts de la crise provoquée par le coronavirus. Déjà, nous offrons des pistes aux gens qui communiquent avec nous, inquiets de leur sécurité financière. Après la possible adoption des mesures fédérales, nous obtiendrons davantage de détails sur ce plan et nous pourrons les transmettre à nos concitoyens», indique Maxime Blanchette-Joncas. «Je compte sur une équipe solide et je remercie les proches de mes collaborateurs de me permettre de les avoir à mes côtés pendant cette crise», conclut-il.

Les gens nécessitant ses services peuvent joindre l’équipe du député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques par courriel, à [email protected], par téléphone au (418) 725-2562 et sans frais au 1-866-720-2562.