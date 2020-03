COVID-19 : 219 personnes infectées au Québec

Le nombre de personnes infectées par la COVID-19 se chiffre maintenant à 219 au Québec, une augmentation de 38 cas par rapport au dernier bilan du gouvernement provincial. Un cas est présentement répertorié dans la région du Bas-Saint-Laurent.

On compte maintenant 24 personnes hospitalisées, dont 13 personnes aux soins intensifs, et on ne déplore aucun nouveau décès. Les quatre décès annoncés hier sont survenus dans la même résidence de personnes âgées, dans la région de Lanaudière. Une cinquième personne décédée avait été testée pour la COVID-19, mais le résultat s’est finalement avéré négatif, a précisé le premier ministre du Québec, François Legault.

Ce dernier a rappelé l’importance de ne pas visiter les résidences de personnes âgées, puis aux résidents de ne pas sortir inutilement de la résidence, au cas où ils ramèneraient le virus avec eux. M. Legault affirme qu’il est normal que le nombre de cas de COVID-19 augmente et il s’attend aussi à la plus importante hausse demain. «Les mesures qu’on a prises dans les 10 derniers jours vont se faire ressentir et ont un impact, selon la direction générale de la santé publique», ajoute le premier ministre François Legault.

Au Québec, environ 2 000 personnes sont en attente d’un résultat, et 9 700 résultats négatifs ont été transmis.