Visites suspendues dans l’ensemble des installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Dans le contexte de pandémie mondiale de la COVID-19, de l’état d’urgence sanitaire, et puisque certaines personnes outrepassent les recommandations de la santé publique, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent réitère l’interdiction des visites non essentielles dans les hôpitaux, les CHSLD, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial pour les ainés et les adultes vulnérables ainsi que dans les résidences privées pour ainés sur l’ensemble du territoire bas-laurentien.

Le CISSS sollicite la collaboration de tous afin de suivre cette indication. Il est d’ailleurs demandé à tous les usagers qui doivent exceptionnellement se rendre à l’hôpital pour un rendez- vous d’utiliser la porte d’entrée principale et de suivre les consignes d’hygiène de main de façon rigoureuse. Pour plus d’informations sur la COVID-19 : Québec.ca/coronavirus