Le bilan grimpe à 139 cas confirmés au Québec

Le nombre de cas confirmés de la COVID-19 est passé à 139 au Québec selon la dernière mise à jour du gouvernement du Québec. Il s’agit d’une augmentation de 18 cas par rapport à la veille. Au Bas-Saint-Laurent, le bilan reste le même avec un seul cas déclaré.

Dix personnes sont présentement hospitalisées dans la province en raison de la COVID-19. Le premier ministre a aussi mentionné que 2403 personnes sont toujours en attente d'un résultat, alors que 7666 analyses négatives ont été obtenus. Il a rappelé que le nombre de tests réalisés quotidiennement augmente de façon importante.

«Pour l'instant, la situation est toujours sous contrôle» dans le réseau de la santé, a confirmé M. Legault. «Nous avons assez d'équipements (lits, respirateurs, etc.) à court terme, mais on travaille sur des scénarios plus pessimiste sau cas. Nous avons aussi entrepris des contacts avec des entreprises pour la fabrication d'équipements essentiels si jamais la situation devenait plus critique.»

Le gouvernement rappelle que chaque geste pris pour limiter les contacts physiques est important. «Ça va sauver des vies», a rappelé François Legault.

«Si vous êtes malades, restez à la maison et isolez vous. Il ne faut pas lâcher. On va avoir encore des semaines difficiles, alors faut suivre les consignes [...] Les mesures donnent des résultats et permettent de retarder la contagion», a-t-il poursuivi.

NOUVEAU # DE TÉLÉPHONE

En point de presse, M. Legault a également annoncé l'ajout d'une nouvelle ligne d'information téléphonique, selon les régions. Au numéro 1 877 644-4545 s'ajoute maintenant le 418-644-4545.

CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Lors de son annonce quotidienne, le premier ministre a mentionné que le gouvernement allait devancer des projets d'infrastructures, au cours des prochains jours, afin de stimuler l'économie.

«On veut devancer les travaux pour venir remplacer les projets annulés dans le secteur privé, par des projets du secteur public. La construction, c'est 260 000 emplois, a-t-il expliqué. C'est une partie critique de l'économie du Québec qui va pouvoir continuer de fonctionner si on prend les précautions nécessaires.»

François Legault souhaite que la sécurité des travailleurs de la construction soit assurée. Il fait appel aux entrepreneurs pour qu'ils donnent accès à leurs travailleurs des lieux de travail sécuritaires. En exemple, il a nommé l'importance d'avoir accès à un robinet et du savon, de même que le respect des consignes de distanciation.

AIDE POSSIBLE AUX MÉDIAS

François Legault a aussi déclaré que le gouvernement regardait ce qu'il pouvait faire pour aider les entreprises médiatiques. «C'est vraiment un secteur qui est critique pour les prochaines semaines, les prochains mois. C'est un service essentiel, on a besoin de vous», a-t-il souligné.

Davantage de détails suivront...