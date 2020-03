Le gouvernement a entendu les arguments du Bloc

Le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, accueille favorablement les annonces d’hier du gouvernement fédéral afin de pallier la crise économique déclenchée par la pandémie de COVID-19.

«Ottawa a entendu les arguments du Bloc Québécois», se réjouit le député Blanchette-Joncas. « Parmi les mesures énumérées par le premier ministre Justin Trudeau, on retrouve bon nombre de propositions émises constructivement par notre parti, par exemple des prestations d’assurance-emploi pour maladie sans délai de carence aux personnes atteintes ou en quarantaine en raison du coronavirus.»

De son côté, le chef, Yves-François Blanchet, a assuré ses concitoyens que le Bloc demeurerait à l’affût pour que les gens les plus vulnérables ne soient pas laissés pour compte, notamment en scrutant les modalités à venir du programme de soutien d’urgence pour les personnes non admissibles à l’assurance-emploi.

«Nous comprenons la nécessité d’un bref retour en Chambre à très court terme. D’abord, pour ce qui est de l’assurance-emploi, le gouvernement doit se doter de tous les outils nécessaires pour traiter le plus grand nombre de demandes des personnes, comme des institutions et des entreprises. Ces mesures vont dans l’intérêt de la population québécoise, le gouvernement pourra donc compter sur notre collaboration. Bien sûr, nous resterons vigilants et nous aurons possiblement à ajuster ou augmenter certaines mesures», ajoute le chef du Bloc Québécois.

Pour sa part, Maxime Blanchette-Joncas salue également la décision de restreindre l’accès aux frontières aux transits essentiels et commerciaux. «Dimanche, notre formation a présenté 22 moyens d’éviter que nos postes-frontière deviennent autant d’ouvertures béantes pour le coronavirus. La décision commune du Canada et des États-Unis en la matière répond à des lacunes que nous avions signalées. Bref, je suis satisfait du chemin parcouru au cours des derniers jours, en bonne partie grâce à notre esprit constructif. Il y aura encore beaucoup de travail à abattre au cours des prochaines semaines, mais nous ferons tout ce que nous pouvons pour soutenir nos concitoyens en ces temps troubles. Les Québécoises et Québécois peuvent compter sur le Bloc Québécois», conclut le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques.