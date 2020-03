COVID-19 : la frontière canado-américaine fermée

Le souhait de plusieurs Québécois et Canadiens inquiets par la pandémie de la COVID-19 a été exaucé, ce mercredi 18 mars en début de journée. Les gouvernements canadien et américain ont annoncé que la frontière qui sépare les deux pays, longue de 9000 km, sera bientôt fermée aux activités de loisir et de tourisme.

Le premier ministre Justin Trudeau et le président Donald Trump ont tour à tour partagé la nouvelle en matinée. Le passage «non essentiel» à la frontière sera «temporairement» interdit, ont-ils mentionné, précisant que cet accord n’affectera pas l’approvisionnement en biens essentiels comme les denrées alimentaires, les médicaments et le pétrole.

«Notre gouvernement reconnait qu’il est impératif de maintenir les chaines d'approvisionnement entre les pays», a d’ailleurs déclaré M. Trudeau en point de presse.

Notons que le gouvernement canadien n’a pas précisé quand cette mesure sera effective, se limitant à dire que ce sera «dans de très brefs délais». L’interdiction sera appliquée aussi longtemps que nécessaire.