COVID-19 : le Tremplin prendra une décision le 28 mars

En raison des préoccupations suscitées par la COVID-19, des mesures et des recommandations du gouvernement, le conseil d'administration du festival Le Tremplin de Dégelis informe ses partenaires, spectateurs, bénévoles, artistes et tous ses collaborateurs qu'une décision sera prise le 28 mars quant à la tenue ou non de la 21e édition du festival qui doit avoir lieu du 11 au 17 mai.

La décision sera rendue publique par voie de communiqué et sur ses différents réseaux. Quant aux auditions des candidats de la catégorie Humour qui devaient avoir lieu le samedi 21 mars au Terminal Comédie Club à Montréal, celles-ci n'auront pas lieu. Une autre alternative est prévue afin de faire la sélection des humoristes.

L'organisation du Tremplin surveille de près la situation et fera tout son possible pour assurer la qualité de ses activités tout en offrant une sécurité à tous les différents intervenants associés à l'événement et à ses visiteurs.