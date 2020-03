Conseil municipal: une séance à huis clos à Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Rivière-du-Loup adopte de nouvelles mesures de prévention afin d’assurer la santé et la sécurité de tous. Notamment, la séance du conseil de ce lundi 16 mars se tiendra à huis clos, c'est à dire sans la présence de citoyens.



Pour la Ville, cette mesure temporaire, qui inclut les représentants des médias, vise à protéger tant les élus que les employés des médias en limitant les contacts humains. La séance du conseil sera webdiffusée comme à l’habitude à partir du site Web de la Ville à cette adresse : http://villerdl.ca/fr/services/services-en-ligne/webdiffusion

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC



À Témiscouata-sur-le-Lac aussi la séance du conseil du 16 mars se tiendra à huis clos. Ainsi la séance publique extraordinaire prévue ce soir, 16 mars, à 19 h 30, se tiendra à sans la participation du public.

Cependant, les citoyens pourront transmettre leurs questions par courriel à l’adresse courriel suivante: [email protected], et ce, relativement au sujet de l’ordre du jour, soit : Adoption du règlement 256-20 – Construction aréna et Centre communautaire récréatif – Emprunt, lequel a déjà été déposé et présenté, lors de la séance du 10 mars dernier.