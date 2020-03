COVID-19: l'équipe du député Maxime Blanchette-Joncas à pied d'oeuvre

Le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, offre son soutien à ses concitoyennes et concitoyens touchés par les répercussions du coronavirus.

«Mon équipe et moi, nous sommes au travail et à pied d’œuvre pour nous préparer à aider nos concitoyennes et concitoyens. J’ai parlé personnellement à des mairesses, maires, préfètes et préfets de ma circonscription et j’ai établi des contacts avec des organismes communautaires du milieu. Je suis entièrement disposé à leur prêter main-forte s’ils rencontrent des problèmes qui concernent les compétences fédérales», rapporte M. Blanchette-Joncas.

Le député Blanchette-Joncas précise que les gens aux prises avec des situations particulières, qui n’auraient pas reçu de réponse par les canaux immédiats de communication avec le gouvernement fédéral, peuvent faire appel à ses services et à ceux de son équipe. « Par exemple, je sais que certains résidants et résidantes de ma circonscription se trouvent à l’étranger, d’où ils craignent éprouver de la difficulté à revenir. Nous avons établi des contacts avec certains d’entre eux et nous sommes prêts à les appuyer.»

Comme toutes les autorités appelées à intervenir dans cette crise, l’équipe du député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques suit l’actualité de minute en minute, de façon à pouvoir s’adapter à cette situation très volatile. Le premier ministre québécois, François Legault, a annoncé plus tôt aujourd’hui qu’il ne laisserait pas en plan les travailleuses et travailleurs forcés de rester à la maison en raison de la COVID-19. Le député Blanchette-Joncas assure qu’il n’en surveillera pas moins ce que proposera – ou ne proposera pas – le gouvernement Trudeau en la matière.

Maxime Blanchette-Joncas ajoute qu’il souscrit à la proposition de créer un comité d’élus de la région, soulevée par ses collègues à l’Assemblée nationale Harold LeBel et Pascal Bérubé. « Il ne faut écarter aucune solution afin de bien servir nos citoyennes et citoyens en pareilles circonstances. Le partage d’informations entre nous ne peut que favoriser ce but », conclut le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques.

Vous pouvez joindre l’équipe du député Blanchette-Joncas au (418) 725-2562, sans frais au 1-855-884-9627 ou par courriel à [email protected]