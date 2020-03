COVID-19 : les annulations se poursuivent

Dans la foulée des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement du Québec et la pandémie du coronavirus, plusieurs municipalités, MRC, et organisations suspendent ou reportent leurs activités.

Voici la liste des évènements annulés ce lundi 16 mars :

- Les Rôtisseries St-Hubert ferment leurs salles à manger

- Annulation du déjeuner public du samedi 28 mars 2020 à 8 h 30 à Saint-Mathieu-de-Rioux

- Annulation AGA du Comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux du 28 mars

- Le Carrefour 50 + annule ses activités

- L'Assemblée nationale demande d'éviter les bureaux des députés

- Rivière-du-Loup en spectacles prolonge son avis de suspension de spectacles à 30 jours

- Annulation de toutes les célébrations et de toutes les activités publiques dans les églises

- La Maison de la famille suspend ses activités jusqu'au 29 mars

- La petite bouffe des Frontières annule ses cuisines collectives du mois de mars



EN DÉTAIL

RÔTISSERIES ST-HUBERT

Les Rôtisseries St-Hubert ont pris la décision de fermer les salles à manger de tous leurs restaurants jusqu'à nouvel ordre. En fermant les salles à manger, la bannière mettra en place, dès mardi, des menus réduits qui simplifieront les opérations. À noter que le service de livraison ainsi que les services au volant demeureront opérationnels pour l'ensemble des restaurants. Aussi, les seuls paiements acceptés seront ceux par cartes de débit ou de crédit, privilégiant ainsi le « sans contact ». L'argent comptant ne sera plus admis pour une période indéterminée.

SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX

Annulation du déjeuner public du Comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux et la SADC des Basquesdu samedi 28 mars 2020 à 8 h 30 à Saint-Mathieu-de-Rioux ainsi que l'assemblée générale annuelle du comité de développement qui devait suivre la rencontre publique, est aussi annulée.

LE CARREFOUR 50 +

Le Bureau de direction du Carrefour 50 + annule toutes les activités des secteurs et des clubs de son territoire pour une période indéterminée. Il s'agit de clubs affiliés et leurs membres du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles de-la-Madeleine.

DENIS TARDIF

L'Assemblée nationale sollicite la collaboration des citoyens et leur demande d'éviter de se rendre dans les bureaux de circonscription. Il faut privilégier des moyens tels que le téléphone ou le courriel.

RIVIÈRE-DU-LOUP EN SPECTACLES

Rivière-du-Loup en spectacles prolonge son avis de suspension de spectacles à 30 jours. Les activités de diffusion seront interrompues jusqu’au 14 avril inclusivement.

Voici la liste : Le Malade imaginaire 19 mars | Les Soirées Juste pour rire 20 mars

François Bellefeuille 21 mars | Colombie, Les Grands Explorateurs 25 mars | Les Louanges | 25 mars | 2 Frères 26 mars | Marc Dupré 27 mars | Cœur de pirate 28 mars | Les Grandes Crues 3 avril | On va tous mourir 8 avril | The Tennessee Two : Johnny Cash entre amis 9 avril.

ÉGLISES

L’Exécutif de l’Assemblée des évêques du Québec encourage dès à présent l’annulation de toutes les célébrations et de toutes les activités publiques dans les églises du Québec. Les pasteurs sont invités à communiquer avec les familles qui avaient prévu une célébration de baptême, de funérailles ou de mariage pour leur demander de reporter l’évènement.

MAISON DE LA FAMILLE DU GRAND-PORTAGE

À la suite de la l'annonce du premier ministre François Legault concernant la fermeture complète de la totalité des organismes communautaires familles (OCF) et des haltes-garderies, la Maison de la famille du Grand-Portage annonce qu'elle suspend ses activités jusqu'au 29 mars.

PETITEBOUFFEDESFRONTIÈRES

La petite bouffe des Frontières annule ses cuisines collectives du mois de mars ainsi que les activités liées à la journée nationale des cuisines collectives qui devait avoir lieu le 26 mars.

Cette page sera mise à jour tout au long de la journée.