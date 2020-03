COVID-19: la vague d'annulations se poursuit

Dans la foulée des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement du Québec et la pandémie du coronavirus, plusieurs municipalités, MRC, et organisations suspendent ou reportent leurs activités.

Voici la liste des évènements annulés ce dimanche 15 mars :

- Fermeture temporaire des activités à la Société d'histoire et de généalogie de RDL

- Le ROSEQ annonce la suspension de tous les spectacles de son réseau pour 30 jours

- Les stations de ski suspendent leurs activités

- L'Association du cancer de l'Est-du-Québec suspend une partie de ses activités



EN DÉTAILS

SHGRDL

Dans la suite des mesures d'exception mises en place par la Ville de Rivière-du-Loup et pour s'associer aux efforts faits pour éviter la propagation du virus COVID-19, la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup annonce que ses locaux et service sont fermés pour une durée indéterminée.

Ainsi, la projection du film «Vive la France», qui était prévue le 26 mars est annulé et reportée à une date ultérieure. Des informations complémentaires seront fournies sous peu. Surveillez la page Facebook de l'organisme et son site Web.

ROSEQ

À la suite de nouvelles directrices du gouvernement du Québec et de l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles RIDEAU, le ROSEQ annonce la suspension de tous les spectacles de son réseau pour 30 jours. Cet avis prendre effet immédiatement (le 15 mars) et s'échelonne jusqu'au 14 avril 2020. Le ROSEQ réévaluera la situation chaque semaine.

STATIONS DE SKI

Les stations de ski ont entendu l'appel du premier ministre du Québec, François Legault, et annoncent qu'elles suspendront leurs activités de loisirs à compter de 16 h (le 15 mars) et ce, pour une période indéterminée. «Nous comprenons parfaitement la situation. Notre industrie est solidaire dans la gestion de la crise actuelle et nous croyons que la priorité doit être la santé du public», a déclaré Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec.

ASSOCIATION DU CANCER DE L'EST-DU-QUÉBEC

Pour freiner la propagation du coronavirus, l'Association du cancer de l'Est-du-Québec a également décidé de suspendre de nombreuses activités et services de proximité. C'est le cas de son service de massothérapie en clinique d'oncologie offert dans les hôpitaux situés à La Pocatière, Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac.

Par ailleurs, les personnes atteintes de cancer et leurs proches peuvent en tout temps (et gratuitement) accéder à la plateforme www.verslemieuxetre.tv pour bénéficier d'activités d'information et d'ateliers. Le site Web www.aceq.org, de même que la ligne téléphonique 1 800 463-0806 restent disponibles.