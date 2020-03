État d'urgence sanitaire au Québec

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que les élus provinciaux ont décrété l'état d'urgence sanitaire, lors d'un point de presse national samedi. Du même coup, les autorités sanitaires ont décidé de suspendre les visites dans tous les CHSLD, ressources intermédiaires et résidences pour ainés de la province.

L'urgence sanitaire est une mesure temporaire qui vise à offrir des pouvoirs spéciaux à la ministre de la Santé, Danielle McCann dans la lutte pour arrêter la progression de la COVID-19. Elle pourrait lui permettre, par exemple, d'acheter du matériel médical sans appel d'offres, a imagé le premier ministre. Cette mesure est en place pour dix jours, mais pourra ensuite être renouvelée, si nécessaire.

«Il n’y a aucune raison de paniquer, mais on doit agir avec force pour éviter le pire. On est dans une véritable course contre la montre pour freiner la pandémie», a déclaré François Legault.

VISITES ET SORTIES DES PERSONNES ÂGÉES

Par ailleurs, dès aujourd'hui, toutes les visites dans les CHSLD, les ressources intermédiaires et les résidences pour ainés sont suspendues. Le gouvernement demande également aux personnes de 70 ans et plus de rester à domicile, autant que possible.

«J'invite les gens à appeler leurs proches et à les conseiller, a déclaré M. Legault, conscient que ce n'est pas une situation facile. Dites leur que ce n'est pas une bonne idée de sortir.»

Le gouvernement demande aux Québécois d'être solidaires et de se soutenir. Il encourage les gens à aider un proche, un voisin ou une connaissance avec l'épicerie ou certaines tâches afin de leur permettre de rester à la maison.

AUTRES MESURES

En point de presse, le premier ministre François Legault a aussi de nouveau demandé aux Québécois de renoncer à leurs voyages. Il a également recommandé aux snowbirds, en Floride ou ailleurs, de rentrer le plus rapidement possible au Québec.

Au cours des derniers jours, plusieurs mesures ont été prises par la gouvernement afin d'enrayer la progression de la pandémie de la COVID-19. Jeudi, les rassemblements de plus de 250 personnes ont été interdits, puis vendredi, les cours dans tout le réseau de l'éducation ont été suspendus.

De nouvelles mesures pourraient également être annoncées ce dimanche.

Le Québec compte maintenant 21 cas confirmés de coronavirus, soit quatre cas de plus que vendredi, selon le plus récent bilan rendu public par le gouvernement Legault. Au Canada, ce nombre s'élève à 222.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec demande à la population de ne plus utiliser le 811, mais plutôt de composer 1 877 644-4545 pour communiquer avec les équipes en place.

Davantage de détails suivront...