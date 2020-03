Pohénégamook se met en mode veille

Suites aux mesures annoncées par le gouvernement du Québec pour freiner la propagation de la COVID-19, la Ville de Pohénégamook a décidé d’adopter une position préventive et de mettre son équipe en mode veille. Bien que pour le moment aucun cas de contamination n’ait été confirmé dans la région, la Ville suit la situation de près et diffuse de l’information à la population.

La Ville de Pohénégamook est soucieuse du bien-être de sa population et c’est pour cette raison qu’elle a mobilisé l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC). L’équipe maintien les canaux de communications ouverts avec ses partenaires du milieu de la santé et suit l’évolution de la situation en temps réel.

«Le Plan de sécurité civile de la Ville de Pohénégamook a été mis à jour l’automne dernier. L’OMCS est mobilisé et nous nous préparons à intervenir si le besoin se manifeste. Nous sollicitons également la collaboration de la population afin de minimiser les risques de contamination, notamment auprès des personnes plus vulnérables de la communauté. Après tout, le bon vieil adage disant qu’il est toujours mieux de prévenir que de guérir demeure encore la mesure la plus efficace», déclare la mairesse, Louise Labonté.