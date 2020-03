COVID-19 : la Ville de Rivière-du-Loup prend des mesures

Vendredi après-midi, la Ville de Rivière-du-Loup a annoncé les mesures qu’elle a mises en place pour faire face à la crise du COVID-19. Fermeture de lieux publics et nouvelle application en cas d’urgence font partie des changements apportés.

«On n’est pas en état d’urgence, il n’y a aucun cas de COVID-19 déclaré dans la région pour le moment, il s’agit de mesures d’exception», a mentionné la mairesse Sylvie Vignet. Dans un premier temps, la Ville a fermé dès 16 h ses installations sportives, culturelles et communautaires, et cela pour une période indéterminée. On pense ici aux arénas, à la bibliothèque municipale et le lieu de rassemblement pour les jeunes Le Bunker, notamment.

Des employés seront toujours présents aux bureaux administratifs de la Ville de Rivière-du-Loup pour accueillir la population. «On suggère cependant d’effectuer toute demande ou signalement de problème par téléphone ou courriel», a noté le directeur général, Denis Lagacé.

Le coordonnateur de l’Organisation municipale en sécurité civile (OMSC),

Éric Bérubé, a pour sa part indiqué que le plan de mesures d’urgence de la Ville avait été activé permettant notamment une analyse des risques. «Cela permet de bien coordonner nos interventions. Nous aurons une rencontre à chaque jour pour évaluer la situation et réagir», a-t-il expliqué.

Le message de la Ville de Rivière-du-Loup rejoint celui du gouvernement du Québec, il faut viser à éviter les rassemblements. Si quelqu’un a des symptômes s’apparentant à ceux du coronavirus, la personne doit rester à la maison et s’informer au numéro de téléphone 1-877-644-4545. Pour toutes les personnes, on recommande de se laver les mains régulièrement.

APPLICATION D’URGENCE

On a profité du point de presse de vendredi pour annoncer la mise en place d’une application d’urgence IdSide-Echo que l’on peut télécharger sur notre téléphone mobile. Elle vous permettra d’obtenir des messages d’urgence en lien avec différentes situations le nécessitant. Après avoir téléchargé l’application, allez dans les abonnements et activez la Ville de Rivière-du-Loup. Il est possible d’activer plus d’une municipalité et notez que la majorité de celles de la MRC de Rivière-du-Loup y sont accessibles.

Notez que la séance publique du conseil de ville prévue lundi soir est maintenue, on verra par la suite. On a d’ailleurs créé un espace entre les chaises dans la salle pour respecter les normes de protection et les personnes devront se laver les mains à leur arrivée à l’hôtel de ville. Pour les employés, le télétravail de la maison pourra être considéré si c’est possible.

«Ce qui est important face au COVID-19, c’est de garder notre calme, on est en maitrise», a conclu la mairesse de Rivière-du-Loup.