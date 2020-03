Le député fédéral Bernard Généreux annule ses cliniques de passeports et maintient ses bureaux de comté ouverts

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, annule la tenue des cliniques de passeport prévues le 8 avril à Rivière-du-Loup et le 25 avril à Montmagny, suite aux différentes mesures annoncées en lien avec le COVID-19. Il précise également que bien que les travaux parlementaires soient suspendus à Ottawa, les services en comté demeurent quant à eux ouverts.

«Les gens recevront par la poste un avis de tenue des cliniques qui a été préparé à l’avance, bien avant ce qu’on sait aujourd’hui. À la lumière de ce qu’on connait maintenant, on annule les cliniques de passeport qui étaient prévues. Elles reviendront à une date ultérieure», souligne M. Généreux.

Par mesure préventive, à partir du 13 mars, les travaux de la Chambre des communes sont suspendus. Plus tôt, par consentement unanime, la Chambre des communes a modifié son calendrier des séances et la Chambre demeurera ainsi ajournée jusqu’au 20 avril 2020.

«Nos bureaux de comté de Montmagny et Rivière-du-Loup demeureront ouverts, jusqu’à preuve du contraire, et notre personnel ainsi que moi-même, sommes en poste pour répondre aux citoyens, comme à l’habitude», a mentionné le député. «Dans ce type de situation, les changements peuvent survenir rapidement, toutefois, quoiqu’il arrive, nos services téléphoniques de nos bureaux demeureront ouverts», précise-t-il.

Quant au Parlement, il fermera l’accès des visiteurs aux lieux de la Chambre des communes et annulera les visites guidées à l’intention du public, suspendra les voyages des comités et il annulera toutes les réceptions et tous les évènements parlementaires dans les lieux de la Chambre des communes.

COVID-19

Le député tient à rappeler que si vous avez des questions concernant la COVID-19 ou si vous croyez être infecté par le coronavirus, vous êtes invité à appeler la ligne d'information au numéro 1 877 644-4545.