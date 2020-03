COVID-19: La vague d'annulations se poursuit

Dans la foulée des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement du Québec et la pandémie du coronavirus, plusieurs municipalités, MRC, et organisations suspendent ou reportent leurs activités.

TROIS-PISTOLES

Ainsi, en date du 13 mars, l'aréna Bertrand-Lepage suspends ses activités. Ainsi, la séance de patinage libre est annulée cet après-midi tout comme les pratiques ou partie de hockey. Les parties du Hockey senior Trois-Pistoles devant avoir lieu à l'aréna Bertrand-Lepage sont annulées pour la fin de semaine également.

LES 4 SCÈNES

Dans un but préventif, Les 4 Scènes suspend ces activités de diffusion de spectacles pour une période de 30 jours, donc jusqu'au 15 avril prochain.

Le spectacle de Dan Bigras sera reporté au 13 mai 2020 au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook. Le spectacle de Réal Béland sera reporté au 28 novembre 2020 au BeauLieu Culturel du Témiscouata à Témiscouata-sur-le-Lac. Les sorties culturelles sont mises en suspend le temps que les cours reprennent dans 2 semaines.

Les billets que vous possédiez déjà seront valides à ces nouvelles dates. Les 4 Scènes pourrons procéder au remboursement ou échange des billets, dans l'éventualité ou vous ne pouvez être présents à la nouvelle date, mais à compter du 15 avril.

EMPLOIS

La Direction régionale de Services Québec du Bas-Saint-Laurent annonce l’annulation des activités prévues dans le cadre de l’événement Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l’emploi! dans les municipalités régionales de comté (MRC) du Bas-Saint-Laurent, dont celui prévu le 18 mars prochain à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Les chercheurs d’emploi et les étudiants sont invités à acheminer leur curriculum vitae (CV) à l’adresse courriel [email protected] jusqu’au 9 avril 2020. Une équipe dédiée téléchargera les CV sur la plateforme et les employeurs ayant un emploi correspondant au profil du candidat auront accès en temps réel aux coordonnées de ce candidat.

De plus, un guide des 475 emplois disponibles à Événement emploi a été produit afin qu’il soit remis aux candidats le jour même de l’événement. Vous pouvez consulter ce guide dès maintenant en version numérique sur le site d’Événement emploi 2020 (http://www.riviereduloup.ca/evenementemploi/).

TREMBSL

La Table régionale des éluEs municipaux du Bas-Saint-Laurent a décidé de reporter sa rencontre régulière qui devait se tenir à la fin mars, à Rivière-du-Loup. « Nous ne voulons pas exposer les huit préfets et préfètes, ainsi que les maires et mairesses des dix principales municipalités du Bas-Saint-Laurent, à un risque de contamination et en faire des vecteurs de propagation sur le territoire », insiste Pierre D’Amours, vice-président de la TREMBSL et maire d’Amqui.

CLUB OPTIMISTE

Par mesure préventive, les membres du Club Optimiste de Rivière-Bleue ont reporté leur souper annuel Optimiste du 4 avril à une date ultérieure. L’activité d’accueil des nouveaux arrivants est donc reportée du même coup.

Plus de détails suivront...